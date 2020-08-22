В Хабаровске оппозиция готовит очередную волну провокаций

Posted 22 августа 2020, 01:40
Published 22 августа 2020, 01:40
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Призывы поучаствовать в очередном митинге активно распространяются в социальных сетях. Чтобы хоть как-то скандализировать свои акции, люди ставят палатки на ночь на площади Ленина. Ночевка на площади, у инициаторов акции, называется «тихой акцией молчания».
Эксперты отмечают, что Хабаровск вновь решил обратить на себя внимание после того, как все переключились на события, которые происходят в Белоруссии, Башкирии и после ситуации с Навальным. Именно поэтому люди применяют в Хабаровске, так называемые «оранжевые» технологии революций.
Расписание митинга, которое распространяется в мессенджерах и социальных сетях, буквально по минутам расписывает то, чем будут заниматься митингующие. Так, с 12 до 13 часов люди будут собираться на площади Ленина и «кормить голубей». С 13.00 — основная масса собравшихся, должна сделать круг на площади и вернуться на место сбора. До 16.00 планируется основное «кормление» голубей, так как потом три часа будет занимать перерыв. Перед «тихой акцией молчания», с 19.00 до 22.00 в Хабаровске люди снова выйдут на «кормление» птиц. А после, все должны разойтись тихо по палаткам и дождаться утра.
Все это дает понять, что напряженность в регионе поддерживает небольшой круг лиц.