В Хабаровске оппозиция готовит очередную волну провокаций

Расписание митинга, которое распространяется в мессенджерах и социальных сетях, буквально по минутам расписывает то, чем будут заниматься митингующие. Так, с 12 до 13 часов люди будут собираться на площади Ленина и «кормить голубей». С 13.00 — основная масса собравшихся, должна сделать круг на площади и вернуться на место сбора. До 16.00 планируется основное «кормление» голубей, так как потом три часа будет занимать перерыв. Перед «тихой акцией молчания», с 19.00 до 22.00 в Хабаровске люди снова выйдут на «кормление» птиц. А после, все должны разойтись тихо по палаткам и дождаться утра.