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Posted 22 августа 2020, 01:40

Published 22 августа 2020, 01:40

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Митинг

В Хабаровске оппозиция готовит очередную волну провокаций

22 августа 2020, 01:40
Фото: Медиахолдинг1Mi. Митинг
Сегодня, 22 августа в Хабаровске вновь пройдут очередные акции протеста под кодовым названием «Кормим голубей». По имеющейся информации активисты начнут собираться на площади Ленина с 12 до 13 часов, а само шествие начнется в 13.00.

Призывы поучаствовать в очередном митинге активно распространяются в социальных сетях. Чтобы хоть как-то скандализировать свои акции, люди ставят палатки на ночь на площади Ленина. Ночевка на площади, у инициаторов акции, называется «тихой акцией молчания».

Эксперты отмечают, что Хабаровск вновь решил обратить на себя внимание после того, как все переключились на события, которые происходят в Белоруссии, Башкирии и после ситуации с Навальным. Именно поэтому люди применяют в Хабаровске, так называемые «оранжевые» технологии революций.

Расписание митинга, которое распространяется в мессенджерах и социальных сетях, буквально по минутам расписывает то, чем будут заниматься митингующие. Так, с 12 до 13 часов люди будут собираться на площади Ленина и «кормить голубей». С 13.00 — основная масса собравшихся, должна сделать круг на площади и вернуться на место сбора. До 16.00 планируется основное «кормление» голубей, так как потом три часа будет занимать перерыв. Перед «тихой акцией молчания», с 19.00 до 22.00 в Хабаровске люди снова выйдут на «кормление» птиц. А после, все должны разойтись тихо по палаткам и дождаться утра.

Все это дает понять, что напряженность в регионе поддерживает небольшой круг лиц.

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