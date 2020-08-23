Гороскоп на 24 августа: Дев ждёт романтичный вечер, а Водолеев — удачные поездки

Posted 23 августа 2020, 07:30
Published 23 августа 2020, 07:30
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Овны (21.03 — 20.04), нежелательно сейчас хвататься за несколько дел сразу. Большое значение приобретают партнерские взаимоотношения. Похоже, сейчас вы являетесь для своих близких источником уверенности в том, что все будет хорошо.
Тельцам (21.04. — 20.05) день предвещает повышенную эмоциональную чувствительность. Особое внимание в этот день следует обратить на организацию совместной работы, поиск новых контактов и отношения с младшим поколением.
Близнецы (21.05 — 21.06), если в последнее время вы постоянно думаете об увеличении доходов, то как раз сегодня есть шанс найти решение этой проблемы. Возможно, вы слишком зависите от общественного мнения, и это ограничивает продвижение к успеху.
Ракам (22.06 — 22.07) становится доступной нужная информация, а отношения с коллегами выстраиваются как нельзя лучше: вы способны управлять их настроением и, в результате, общим ходом событий.
Львы (23.07 — 23.08) могут по праву гордиться своими достижениями. С похвальным упорством вы стремитесь к совершенству даже в мелочах! Успех вероятен в публичных выступлениях, рекламных акциях. Удачный момент для избавления от вредных привычек в питании.
Девы (24.08 — 23.09), из-за вашей принципиальности могут осложниться отношения с окружающими. Стоит поискать смысл в запутавшихся отношениях — это важно для сохранения энергии. Вечер обещает быть очень романтичным.
В жизни Весов (24.09 — 23.10) начинается период, когда им придется активно поработать не только головой, но и руками. Особенно важно общение с партнёрами, обмен идеями, мнениями. Успешны коммерческая и любая совместная деятельность.
Скорпионам (24.10 — 22.11) следует избегать нервных перегрузок, и, в то же время, очень желательно найти время для занятий спортом. В семейных делах у многих ожидается потепление, возникают совместные планы, требующие, правда, определённых затрат.
Стрельцы (23.11 — 21.12) смогут решить сложные профессиональные задачи, а время, посвященное любимому занятию, явится прекрасным завершением дня. Постарайтесь сохранять объективность в сегодняшних встречах и не спорьте по пустякам.
Козероги (22.12 — 20.01), ваш успех будет складываться в основном из быстроты вашей реакции и целесообразности действий. Впоследствии вы поймёте, что все изменения этого периода были позитивны.
В голове Водолеев (21.01 — 20.02) рождается великое множество разнообразных идей, часть из которых вполне жизнеспособны. Это удачное время для поездок, встреч, обмена информацией. Вы весьма удачно выбираете нужные решения, только не забывайте о том, что все хорошо в меру.
Рыбы (21.02 — 20.03) уверенно продвигаются вперед, несмотря на все испытания и препятствия. Вдобавок, это день более подробного планирования событий осени. Вторая половина дня отлично пройдёт в небольшой компании — пригласите в гости самых близких друзей.