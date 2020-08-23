Гороскоп на 24 августа: Дев ждёт романтичный вечер, а Водолеев — удачные поездки

Близнецы (21.05 — 21.06), если в последнее время вы постоянно думаете об увеличении доходов, то как раз сегодня есть шанс найти решение этой проблемы. Возможно, вы слишком зависите от общественного мнения, и это ограничивает продвижение к успеху.