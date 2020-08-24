vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 августа 2020, 03:03

Published 24 августа 2020, 03:03

Modified 17 августа 2022, 09:09

Updated 17 августа 2022, 09:09

Пушкарёв, отдай три тысячи: кузбасские угольщики подали в суд на Спасскцемент

Пушкарёв, отдай три тысячи: кузбасские угольщики подали в суд на Спасскцемент

24 августа 2020, 03:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
АО УК «Кузбассразрезуголь» уже год пытается выбить с приморской компании «Спасскцемент» 3 200 рублей. Дело рассматривается в Арбитражном суде Кемеровской области.

Иск по этому делу был подан в октябре 2019 года. С тех пор заседание по этому делу постоянно переносилось, сейчас суд предложил участникам дела решить этот спор полюбовно и рассмотреть вопрос о добровольном урегулировании спора.

По информации базы данных СПАРК-Интерфакс, следующее заседание по вопросу взыскания 3 200 рублей должно состояться 2 сентября этого года в городе Кемерово. «Восток-Медиа» будет следить за динамикой этого судебного процесса.

Отметим, что 3 200 рублей, это не единственная проблема «Спасскцемента», за 2019 год предприятие принесло владельцам 388 миллионов рублей убытков. Причина очевидна: предприятие платит по государственному иску к экс-мэру Игорю Пушкарёву.

Ранее Восток-Медиа» сообщало, что «Спасскцемент» входит в группу компаний «Востокцемент», и его крупнейшим акционером является кипрская Lymex Holdings Limited: ей принадлежит 92,14% акций. В январе 2020 года АО «Спасскцемент» подало в суд на Агентство по тарифам Приморского края, пытаясь оспорить решения государственных органов и действия должностных лиц

Материалы по теме
Приморские власти просят Трутнева сохранить «Спасскцемент»«Спасскцемент» подал в суд на Агентство по тарифам Приморского краяПрибыльный в прошлом «Спасскцемент» по итогам 2019 года оказался в минусе
#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика