Пушкарёв, отдай три тысячи: кузбасские угольщики подали в суд на Спасскцемент

Posted 24 августа 2020, 03:03
Published 24 августа 2020, 03:03
Modified 17 августа 2022, 09:09
Updated 17 августа 2022, 09:09
Иск по этому делу был подан в октябре 2019 года. С тех пор заседание по этому делу постоянно переносилось, сейчас суд предложил участникам дела решить этот спор полюбовно и рассмотреть вопрос о добровольном урегулировании спора.
По информации базы данных СПАРК-Интерфакс, следующее заседание по вопросу взыскания 3 200 рублей должно состояться 2 сентября этого года в городе Кемерово. «Восток-Медиа» будет следить за динамикой этого судебного процесса.
Отметим, что 3 200 рублей, это не единственная проблема «Спасскцемента», за 2019 год предприятие принесло владельцам 388 миллионов рублей убытков. Причина очевидна: предприятие платит по государственному иску к экс-мэру Игорю Пушкарёву.
Ранее Восток-Медиа» сообщало, что «Спасскцемент» входит в группу компаний «Востокцемент», и его крупнейшим акционером является кипрская Lymex Holdings Limited: ей принадлежит 92,14% акций. В январе 2020 года АО «Спасскцемент» подало в суд на Агентство по тарифам Приморского края, пытаясь оспорить решения государственных органов и действия должностных лиц