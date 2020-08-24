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Posted 24 августа 2020, 07:32

Published 24 августа 2020, 07:32

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

В парке и на водохранилище: приморские общественники следят за ходом ремонта

В парке и на водохранилище: приморские общественники следят за ходом ремонта

24 августа 2020, 07:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Природа
Общественные наблюдали провели инспекцию работ в Арсеньеве, связанных с реализацией нацпроекта «Экология». Наблюдатели побывали на работах в водохранилище реки дачная и парке «Восток».

На этой неделе в зону внимания попал парк «Восток». Там планируют полностью поменять систему освещения — сейчас рабочие устанавливают новые опоры. Кабель решили уложить в грунт — чтобы он не путался в ветвях. Одновременно специалисты укладывают брусчатку в прогулочной зоне парка.

Кром того, вскоре в парке установят стены видовой площадки и зальют фундамент под ротонду возле бассейна. На оба вида деятельности уже закончились аукционы — основание площадки зальют уже в этом году, а ротонда появится только в 2021.

Общественные наблюдатели побывали на объекте, оценили ход работ и дали несколько предложений подрядчикам.

Активно идёт и ремонт очистных сооружений на реке Дачная. Сейчас подрядчик строит станцию водоподготовки, монтирует конструкции под склад угля и реагентов, основания под новую котельную и трансформаторную подстанцию.

Отмечается, что этот проект планируют закончить до конца года. На его реализацию из бюджета Приморья и России выделили более 250 миллионов рублей.

Примечательно, что контролирует ход реализации работ по нацпроектам 187 инициативных наблюдателей по всему краю. Это приморцы разных сфер деятельности и возрастов. За июль они успели проконтролировать более 100 зон строительства.

Самыми активными по итогам июля стали именно наблюдатели из Арсеньева. Помимо нацпроекта «Экология», сейчас в муниципалитете идут работы по нацпроектам «Демография» и «Жилье и городская среда».

Напомним, что также эти работы проходят в рамках реализации государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае, направленных на обеспечение благоприятной экологической обстановки, сохранение биологического разнообразия в Приморском крае.

#Новости#Общество#Природа#Касается каждого
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