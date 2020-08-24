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Posted 24 августа 2020, 13:23

Published 24 августа 2020, 13:23

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

ВКонтакте появился раздел для поиска работы

ВКонтакте появился раздел для поиска работы

24 августа 2020, 13:23
Фото: 1MI.
В десктопной версии ВКонтакте новый раздел доступен прямо в меню, а в мобильном приложении VK — во вкладке «Сервисы»

ВКонтакте появился раздел «Работа». В нём можно опубликовать резюме и откликнуться на вакансии, которые подбираются индивидуально для каждого пользователя. Раздел запущен вместе с сервисом Worki, который ранее был представлен в VK в виде мини-приложения на базе платформы VK Mini Apps.

В десктопной версии ВКонтакте новый раздел доступен прямо в меню, а в мобильном приложении VK — во вкладке «Сервисы», наряду с заказом еды, вызовом такси и покупками. Worki поддержал запуск серией роликов, которые будут размещены на ТВ и ведущих рекламных площадках в виде OLV.

Лента вакансий в разделе «Работа» формируется на основе открытой информации из профиля пользователя и его геолокации. Всего алгоритмы учитывают больше 200 параметров — и предлагают варианты, на которые соискатель скорее всего откликнется. Подбирать вакансии можно и с помощью фильтров: предпочитаемых профессий, расстояния до места работы, зарплаты, типа работы — например, подработки или вахтового метода, а также многих других. Быстрее найти подходящую занятость помогут и подсказки от Worki: они дадут советы о том, как заполнить анкету и как пользоваться сервисом.

В отдельных вкладках пользователи легко найдут вакансии, которые они отложили и на которые откликнулись. Также они могут перечитать своё резюме и изменить его — для этого достаточно перейти во вкладку «Резюме». Когда соискатель откликнется на позицию, для него и работодателя создаётся диалог в сообщениях ВКонтакте. Там можно будет задать дополнительные вопросы или договориться о дате собеседования.

Алла Аршевская, директор по продукту сервиса Worki:

«Экспертиза Worki в подборе персонала и многомиллионная аудитория ВКонтакте — идеальное сочетание, чтобы предложить рынку новый инструмент для быстрого поиска работы и линейных сотрудников. С новым разделом трудоустройство станет существенно проще: искать подходящую занятость можно прямо на платформе, где многие из нас и так регулярно проводят время, а обсудить детали с работодателями получится самым удобным способом — в личных сообщениях».

Антон Циварев, директор по развитию суперприложения ВКонтакте:

«ВКонтакте есть друзья, музыка, сообщества, такси, еда, покупки. А теперь — и удобный поиск работы. Благодаря единой учётной записи VK Connect, которую мы запустили в июне, в разделе «Работа» достаточно одного клика, чтобы автоматически заполнить часть резюме. При этом список вакансий подстраивается под пользователя, отталкиваясь от открытой информации в его профиле, — и показывает выше наиболее подходящие варианты».

Mail.ru Group с 2018 года развивает суперприложение на базе ВКонтакте. Благодаря платформе VK Mini Apps пользователи могут использовать более 20 тысяч активных мини-приложений. В том числе можно заказать еду, такси или товары из интернет-магазинов. В период самоизоляции был побит рекорд по ежемесячной аудитории мини-приложений — 36 млн человек.

Worki — сервис для быстрого поиска работы и сотрудников на основе геолокации. Основан в 2017 году. В мае 2019 года сервис стал частью Mail.ru Group.

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