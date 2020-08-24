ВКонтакте появился раздел для поиска работы

Лента вакансий в разделе «Работа» формируется на основе открытой информации из профиля пользователя и его геолокации. Всего алгоритмы учитывают больше 200 параметров — и предлагают варианты, на которые соискатель скорее всего откликнется. Подбирать вакансии можно и с помощью фильтров: предпочитаемых профессий, расстояния до места работы, зарплаты, типа работы — например, подработки или вахтового метода, а также многих других. Быстрее найти подходящую занятость помогут и подсказки от Worki: они дадут советы о том, как заполнить анкету и как пользоваться сервисом.