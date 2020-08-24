Во Владивостоке показали святыню времён Российской Империи

Семь Эфесских отроков причислены к лику святых. В Русской Православной Церкви ежегодно отмечают дни их памяти. История пробуждения юношей символизируют то, что человек-христианин, очнётся и воскреснет душой и телом. Среди людей святые почитались как целители, которые могут избавить человека от проблем со сном.