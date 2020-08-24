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Posted 24 августа 2020, 04:12

Published 24 августа 2020, 04:12

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Во Владивостоке показали святыню времён Российской Империи

Во Владивостоке показали святыню времён Российской Империи

24 августа 2020, 04:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Выставка
В Приморской государственной картинной галерее представили древнерусскую икону «Семь отроков Эфесских». Посмотреть на образец дореволюционной иконописи могут все желающие до 30 августа.

Икона написана мастером-старообрядцем во второй половине 19 века. За образец взяты древнерусские иконы 17 века.

На полотне представлены семь знатных юношей — граждан древнегреческого города Эфеса.

Согласно преданию, Эфесские отроки подверглись гонениям за исповедание христианства когда на римский престол встал император Деций. Юношей замуровали в пещере горы Охлон, их ждала голодная смерть, но в какой-то момент вместо смерти, они уснули. Сон отроков длился около 200 лет. Когда юноши проснулись Римом правил император-христианин.

На иконе запечатлён этот момент: юноши, заснувшие в одну эпоху, просыпаются в другом мире.

Семь Эфесских отроков причислены к лику святых. В Русской Православной Церкви ежегодно отмечают дни их памяти. История пробуждения юношей символизируют то, что человек-христианин, очнётся и воскреснет душой и телом. Среди людей святые почитались как целители, которые могут избавить человека от проблем со сном.

В Приморской государственной картинной галерее икона «Семь отроков Эфесских» представлена в зале древнерусского искусства, в рамках постоянной экспозиции «Русское искусство 16 — 20 веков».

Выставка продлится до 30 августа по адресу: ул. Алеутская, 12. Вход без возрастных ограничений.

В целях борьбы с распространением заболеваемости COVID-19 всем посетителям необходимо иметь маски.

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