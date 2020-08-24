Во Владивостоке показали святыню времён Российской Империи

Posted 24 августа 2020, 04:12
Published 24 августа 2020, 04:12
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Икона написана мастером-старообрядцем во второй половине 19 века. За образец взяты древнерусские иконы 17 века.
На полотне представлены семь знатных юношей — граждан древнегреческого города Эфеса.
Согласно преданию, Эфесские отроки подверглись гонениям за исповедание христианства когда на римский престол встал император Деций. Юношей замуровали в пещере горы Охлон, их ждала голодная смерть, но в какой-то момент вместо смерти, они уснули. Сон отроков длился около 200 лет. Когда юноши проснулись Римом правил император-христианин.
На иконе запечатлён этот момент: юноши, заснувшие в одну эпоху, просыпаются в другом мире.
Семь Эфесских отроков причислены к лику святых. В Русской Православной Церкви ежегодно отмечают дни их памяти. История пробуждения юношей символизируют то, что человек-христианин, очнётся и воскреснет душой и телом. Среди людей святые почитались как целители, которые могут избавить человека от проблем со сном.
В Приморской государственной картинной галерее икона «Семь отроков Эфесских» представлена в зале древнерусского искусства, в рамках постоянной экспозиции «Русское искусство 16 — 20 веков».
Выставка продлится до 30 августа по адресу: ул. Алеутская, 12. Вход без возрастных ограничений.
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