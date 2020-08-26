Дыни и арбузы: комиссия во Владивостоке проверила торговцев по жалобам в соцсетях

Предприимчивые нелегальные продавцы дынь и арбузов на стихийной торговой точке во Владивостоке привлечены к ответственности. Мало того, что своей деятельностью они занимались без разрешения, так ещё и пренебрегали существующими санитарными нормами.

Так, внимание административной комиссии Владивостока привлекли торговцы на улице Фадеева — прямо возле проезжей части они продавали фрукты и овощи. Популярные лакомства на этом участке можно было приобрести прямо с машины — но и о качестве такой продукции, которая постоянно находится под действием выхлопных газов, говорить сложно. Помимо этого, ранее на торговцев уже поступали многочисленные жалобы на горы мусора, остающиеся после них. Специалисты отметили, что эта проверка была проведена именно по жалобам в социальных сетях — ранее об этом случае уже писало «Восток-Медиа». Итоги рейда — семь протоколов по различным нарушениям. Это — незаконное предпринимательство, нарушение размещения торговых объектов и складирование мусора. Отдельным пунктом следует вынести пренебрежительное отношение к санитарно-эпидемиологическим нормам: наличие у продавцов масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции и так далее. Напомним, режим повышенной готовности в крае продлён до 28 августа. Режим самоизоляции до этой даты должны соблюдать те, кто входит в группу риска. Это люди старше 65 лет, а также граждане с серьёзными заболеваниями.