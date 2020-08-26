vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 августа 2020, 07:38

Published 26 августа 2020, 07:38

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Дыни и арбузы: комиссия во Владивостоке проверила торговцев по жалобам в соцсетях

26 августа 2020, 07:38
Сюжет
COVID-19
Предприимчивые нелегальные продавцы дынь и арбузов на стихийной торговой точке во Владивостоке привлечены к ответственности. Мало того, что своей деятельностью они занимались без разрешения, так ещё и пренебрегали существующими санитарными нормами.

Так, внимание административной комиссии Владивостока привлекли торговцы на улице Фадеева — прямо возле проезжей части они продавали фрукты и овощи.

Популярные лакомства на этом участке можно было приобрести прямо с машины — но и о качестве такой продукции, которая постоянно находится под действием выхлопных газов, говорить сложно.

Помимо этого, ранее на торговцев уже поступали многочисленные жалобы на горы мусора, остающиеся после них.

Специалисты отметили, что эта проверка была проведена именно по жалобам в социальных сетях — ранее об этом случае уже писало «Восток-Медиа».

Итоги рейда — семь протоколов по различным нарушениям. Это — незаконное предпринимательство, нарушение размещения торговых объектов и складирование мусора.

Отдельным пунктом следует вынести пренебрежительное отношение к санитарно-эпидемиологическим нормам: наличие у продавцов масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции и так далее.

Напомним, режим повышенной готовности в крае продлён до 28 августа. Режим самоизоляции до этой даты должны соблюдать те, кто входит в группу риска. Это люди старше 65 лет, а также граждане с серьёзными заболеваниями.

#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика