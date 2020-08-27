В Приморье работает приложение для решения проблем с мусором

«Для работы в приложении можно создать аккаунт, либо авторизоваться через портал госуслуг. Чтобы сообщить о проблеме, нужно нажать на соответствующее окно в верхней части экрана, выбрать категорию и подкатегорию, а затем, сделав отметку на карте или обозначив адрес, прикрепить к обращению фотографию проблемы и краткое описание», — отметили в правительстве региона.