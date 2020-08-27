В Приморье работает приложение для решения проблем с мусором

Posted 27 августа 2020, 09:28
Published 27 августа 2020, 09:28
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Приложение доступно для бесплатного скачивания в AppStore и Google Play.
«Для работы в приложении можно создать аккаунт, либо авторизоваться через портал госуслуг. Чтобы сообщить о проблеме, нужно нажать на соответствующее окно в верхней части экрана, выбрать категорию и подкатегорию, а затем, сделав отметку на карте или обозначив адрес, прикрепить к обращению фотографию проблемы и краткое описание», — отметили в правительстве региона.
Приложение «Сделай Приморье лучше» сможет ускорить процесс отработки обращений граждан, а подрядчикам будет проще отыскать проблемный участок и выполнить пожелания граждан.
Портал «Сделай Приморье лучше» разработан специально для решения проблем граждан в обход бюрократии и бумажной волокиты. Обращение после обработки поступит в профильное подразделение правительства Приморского края или администрацию муниципалитета, после чего за проблемой установится ответственный и будут назначены сроки выполнения работ. По итогам работы жильцы смогут оценить качество услуг и при необходимости вернуть заявку на доработку.
Портал результат работы правительства Приморья при поддержке госпрограммы «Информационное общество» на 2020–2027 годы.