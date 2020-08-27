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Posted 27 августа 2020, 09:28

Published 27 августа 2020, 09:28

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

В Приморье работает приложение для решения проблем с мусором

В Приморье работает приложение для решения проблем с мусором

27 августа 2020, 09:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Вывоз мусора
Портал «Сделай Приморье лучше» получил мобильное приложение. Сервис поможет обрабатывать и оперативно отрабатывать вопросы жителей, в том числе проблемы с вывозом мусора и стихийными свалками.

Приложение доступно для бесплатного скачивания в AppStore и Google Play.

«Для работы в приложении можно создать аккаунт, либо авторизоваться через портал госуслуг. Чтобы сообщить о проблеме, нужно нажать на соответствующее окно в верхней части экрана, выбрать категорию и подкатегорию, а затем, сделав отметку на карте или обозначив адрес, прикрепить к обращению фотографию проблемы и краткое описание», — отметили в правительстве региона.

Приложение «Сделай Приморье лучше» сможет ускорить процесс отработки обращений граждан, а подрядчикам будет проще отыскать проблемный участок и выполнить пожелания граждан.

Портал «Сделай Приморье лучше» разработан специально для решения проблем граждан в обход бюрократии и бумажной волокиты. Обращение после обработки поступит в профильное подразделение правительства Приморского края или администрацию муниципалитета, после чего за проблемой установится ответственный и будут назначены сроки выполнения работ. По итогам работы жильцы смогут оценить качество услуг и при необходимости вернуть заявку на доработку.

Портал результат работы правительства Приморья при поддержке госпрограммы «Информационное общество» на 2020–2027 годы.

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#Новости#Общество#Владивосток#Вывоз мусора#Мусор#Помощь#Мобильное приложение
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