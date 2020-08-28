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Posted 28 августа 2020, 06:42

Published 28 августа 2020, 06:42

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Большегрузы в очередь: в Приморье продлили режим ограничений

Большегрузы в очередь: в Приморье продлили режим ограничений

28 августа 2020, 06:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Режим электронных очередей к пунктам пропуска в Приморье продлён до 30 сентября. Это касается въезда на территории, расположенные на границе с Китаем.

В краевом правительстве рассказали, что озвученный режим уже неоднократно продлевали в крае. В каждый из подобных «заходов» в действующий режим вносили различные корректировки для улучшения существующей процедуры.

Специалисты отметили, что в этот раз режим просто продлят — никаких дополнительных связанных с этим изменений не будет.

Для въезда на территории, которые граничат с пунктами пропуска, можно подать заявку на странице агентства международного сотрудничества Приморского края.

Напомним, что режим электронной очереди введен в мае текущего года. Это связано с ограничениями на пересечение границы, которые ввела китайская сторона. В это время на пункте пропуска «Пограничный» собралась целая пробка из большегрузов. Позже, после того, как ограничения сняли, фактическая очередь сохранялась некоторое время.

«После введения режима электронных очередей каждый участник ВЭД, каждый водитель стал знать свое время прибытия к пункту пропуска, что положительно сказалось как на санитарно-эпидемиологической обстановке на указанных территориях, так и на всем процессе трансграничной логистики», — отметили в краевом правительстве.

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