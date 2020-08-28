Большегрузы в очередь: в Приморье продлили режим ограничений

Напомним, что режим электронной очереди введен в мае текущего года. Это связано с ограничениями на пересечение границы, которые ввела китайская сторона. В это время на пункте пропуска «Пограничный» собралась целая пробка из большегрузов. Позже, после того, как ограничения сняли, фактическая очередь сохранялась некоторое время.