В посёлке Олений начали строить фельдшерско-акушерский пункт

Всего в этом году в Приморье будет построено 15 ФАПов, четыре врачебных амбулатории и две модульные поликлиники в 14 муниципальных образованиях Приморья. Эту работу в регионе ведут в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы. По нацпроекту «Здравоохранение» ФАПы должны строиться в населённых пунктах, расположенных как минимум на расстоянии 6 километров от ближайшей медицинской организации.