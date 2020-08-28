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Posted 28 августа 2020, 01:15

Published 28 августа 2020, 01:15

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

В посёлке Олений начали строить фельдшерско-акушерский пункт

28 августа 2020, 01:15
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Строительство
Один из 15 фельдшерско-акушерский пунктов, запланированных на этот год в Приморском крае, начали строить в посёлке Олений Артёмовского городского округа. Новый ФАП будет обслуживать до тысячи местных жителей. Начало стройки проконтролировали общественные наблюдатели.

На стройплощадке уже подготовили грунт и основание для заливки бетонного фундамента здания. Когда бетон застынет, строители продолжат возводить конструкцию из сэндвич-панелей. Финальным этапом станет обшивка строения и внутренняя отделка.

В модульном сооружении запланировано 14 помещений разного назначения — в том числе кабинеты для приёма пациентов и технические боксы. Техусловия для подключения будущего ФАПа к системам водоснабжения уже получены.

Координатор общественных наблюдателей Денис Крупнов отметил, что местные жители пристально проконтролируют не только соблюдение технического регламента, но и последующее благоустройство территории вокруг ФАПа.

Всего в этом году в Приморье будет построено 15 ФАПов, четыре врачебных амбулатории и две модульные поликлиники в 14 муниципальных образованиях Приморья. Эту работу в регионе ведут в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы. По нацпроекту «Здравоохранение» ФАПы должны строиться в населённых пунктах, расположенных как минимум на расстоянии 6 километров от ближайшей медицинской организации.

Построенные в прошлом году фельдшерско-акушерские пункты позволили охватить медпомощью сёла Тереховка Надеждинского района, Малиново Дальнереченского района, Ясное Чугуевского округа, Ольховка Кировского района, Украинка Пограничного округа, Пархоменко Ханкайского округа, Лукашевка Хорольского округа, Филипповка Хасанского района, Старая Каменка Лазовского округа, Ромны и Крутой Яр Красноармейского района.

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#Новости#Общество#Строительство#Медицина
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