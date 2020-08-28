В Приморье международный форум «Армия» пройдёт с мощной культурной программой

Posted 28 августа 2020, 06:52
Published 28 августа 2020, 06:52
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Мы организовали творческие коллективы из муниципальных образований, чтобы они приехали со своими номерами. Это песни, танцы, инструментальные номера. Программа у них распределена на все три дня форума», — рассказала начальник организационно-аналитического отдела по работе с организациями в сфере культуры Ольга Максимчук.
В день открытия форума, 27 августа, выступали: вокальные ансамбли Уссурийского дома офицеров, Надеждинского ЦКД, творческие коллективы Арсеньева и Анучино. Ансамбль «Улыбка» показал хореографические номера народного танца, исполнила тематические песни Екатерина Суворенкова.
Сегодня, 28 августа, на концертной площадке выступили ансамбли Спасского, Хасанского, Кировского, Кавалеровского районов, Партизанского, Славянского, Спасск-Дальнего, Пограничного муниципальных округов.
Всего на форуме выступят коллективы 16 муниципалитетов края.
На форум, также, приехали приморские автоклубы со своей творческой программой. Как выражаются сами участники их выступления, это «творческий подарок нашим военнослужащим и нашей армии».
Между выступлениями артистов, творческие номера показывают и военнослужащие: песни и танцы сменяют номера связистов, разведчиков, инженеров, артиллеристов, военных медиков.
Выступления проходят в Уссурийске на площадке Барановского полигона.
По словам очевидцев, выступления производят хорошее впечатление.
«Показательные выступления, артиллерия, парашютистов видели, очень красиво опускались на поляну и в это же время выступали коллективы, настроение хорошее, солдаты аплодировали, на выступлениях были и мамочки с детьми, творческие коллективы играли с душой, соскучившись по зрителям за время пандемии — это всё очень впечатляюще, очень мощно, энергетика сногсшибательна», — отметила Ольга Максимчук.
Стоит отметить, что форум проходит на открытой площадке в безопасных эпидемиологических условиях. Среди артистов нет совсем юных и пожилых участников.
29 августа, в субботу пройдёт заключительный день форума. На нём с концертной программой выступят военнослужащие и творческие коллективы Владивостока, Лесозаводска, Черниговского и Пожарского районов, а также Яковлевский и Чугуевский автоклубы.
Мероприятие начнётся в 10:30 и продлится до 15 часов. Вход для всех желающих бесплатный, для регистрации необходим паспорт.