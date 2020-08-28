В Приморье международный форум «Армия» пройдёт с мощной культурной программой

«Показательные выступления, артиллерия, парашютистов видели, очень красиво опускались на поляну и в это же время выступали коллективы, настроение хорошее, солдаты аплодировали, на выступлениях были и мамочки с детьми, творческие коллективы играли с душой, соскучившись по зрителям за время пандемии — это всё очень впечатляюще, очень мощно, энергетика сногсшибательна», — отметила Ольга Максимчук.