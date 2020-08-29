Не ведали, что творят: в Приморье подростки повредили мемориал участникам войны

Posted 29 августа 2020, 15:07
Published 29 августа 2020, 15:07
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, происшествие случилось в селе Новосысоевка.
Накануне в полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала о том, что неизвестные сорвали мемориальную доску с памятника участникам Великой Отечественной войны, установленном на улице Кооперативная.
Полицейские провели расследование и вскоре выяснили, что к случившемуся причастны двое подростков в возрасте 14 и 15 лет. Ребята были доставлены в отделение. Там они рассказали, что забрались на памятник, а когда спускались с него, случайно задели ногами табличку с фамилиями, а затем и окончательно оторвали ее.
При этом дети объяснили стражам порядка, что, совершая данный поступок, они даже не понимали значение поврежденного памятника.
Полицейским пришлось провести разъяснительную беседу с юными нарушителями. В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке одичавшие вандалы разбили декоративные фонари и оторвали подсветку с парапета Университетской набережной на Русском острове.