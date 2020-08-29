Не ведали, что творят: в Приморье подростки повредили мемориал участникам войны

Полицейские провели расследование и вскоре выяснили, что к случившемуся причастны двое подростков в возрасте 14 и 15 лет. Ребята были доставлены в отделение. Там они рассказали, что забрались на памятник, а когда спускались с него, случайно задели ногами табличку с фамилиями, а затем и окончательно оторвали ее.