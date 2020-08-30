Блогера из Приморья номинировали на премию для тревел-проектов

Posted 30 августа 2020, 04:10
Published 30 августа 2020, 04:10
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Приморский путешественник попал в номинацию «Анти-селфи». Кроме него участие в премии принимают еще пять претендентов.
Проект Константина Штокмана организаторы премии описывают так: «Инста-проект, дальневосточный аналог Вадроуки с информацией о дешевых способах путешествовать из региона». В своем блоге автор призвал своих подписчиков проголосовать за него.
«Пока я спал и не делал новых постов, блог номинировали на премию для тревел-проектов.⠀ Получаствовать можно по ссылке. Буду рад вашему голосу и репосту, особенно, если путешествовали с помощью блога 😏 чтобы победить нужно +600-700 голосов. ⠀ Я попал в номинацию „Анти-селфи“ — премия для проектов, которые ликвидируют туристическую и географическую безграмотность и проектов, где автор ставит на первое место не собственные переживания, а отражение и/или изменения действительности», — пишет Констинтин Штокман.
Это не единственный блог из Владивостока, который вошел в число номинантов премии — жители края могут поддержать блог из Владивостока Юлии Лисовец, которая делает мини-копии Приморских маяков.