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Posted 30 августа 2020, 04:10

Published 30 августа 2020, 04:10

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Блогера из Приморья номинировали на премию для тревел-проектов

Блогера из Приморья номинировали на премию для тревел-проектов

30 августа 2020, 04:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Блогер из Приморья Константин Штокман стал номинантом премии «Звезда под рюкзаком». Ее цель — признать вклад travel-блогеров, путешественников-документалистов и социальных проектов в области активного туризма. Приморский путешественник попал в номинацию «Анти-селфи».

Приморский путешественник попал в номинацию «Анти-селфи». Кроме него участие в премии принимают еще пять претендентов.

Проект Константина Штокмана организаторы премии описывают так: «Инста-проект, дальневосточный аналог Вадроуки с информацией о дешевых способах путешествовать из региона». В своем блоге автор призвал своих подписчиков проголосовать за него.

«Пока я спал и не делал новых постов, блог номинировали на премию для тревел-проектов.⠀ Получаствовать можно по ссылке. Буду рад вашему голосу и репосту, особенно, если путешествовали с помощью блога 😏 чтобы победить нужно +600-700 голосов. ⠀ Я попал в номинацию „Анти-селфи“ — премия для проектов, которые ликвидируют туристическую и географическую безграмотность и проектов, где автор ставит на первое место не собственные переживания, а отражение и/или изменения действительности», — пишет Констинтин Штокман.

Это не единственный блог из Владивостока, который вошел в число номинантов премии — жители края могут поддержать блог из Владивостока Юлии Лисовец, которая делает мини-копии Приморских маяков.

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