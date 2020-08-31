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Posted 31 августа 2020, 00:00

Published 31 августа 2020, 00:00

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Группа приморцев украла у бизнесмена сейф с 10 миллионами рублей

Группа приморцев украла у бизнесмена сейф с 10 миллионами рублей

31 августа 2020, 00:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Кража
В Октябрьском районе местный бизнесмен обратился в полицию с жалобой на то, что неизвестные похитили у него из квартиры сейф с 10 миллионами рублей.

В полиции удалось установиться, что злоумышленники выставили москитную сетку в окне и проникли в квартиру, откуда вынесли металлический сейф с 10 миллионами рублей внутри.

Как рассказал сам потерпевший, деньги предназначались для покупки сельхозтехники.

Вскоре сотрудникам ведомства удалось установить личности и задержать злоумышленников. Ими оказались местный житель и двое соучастников из Уссурийского ГО. Всем было от 20 до 23 лет.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Согласно ей, участников преступления ждет до 10 лет тюрьмы.

Часть денег удалось вернуть потерпевшему.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что двое молодых людей в приморском селе Фадеевка украли у местного жителя коня за 50 тысяч рублей. Животное они собирались продать на мясо, а полученные деньги поделить.

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#Новости#Кража
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