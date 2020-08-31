Группа приморцев украла у бизнесмена сейф с 10 миллионами рублей

Posted 31 августа 2020, 00:00
Published 31 августа 2020, 00:00
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В полиции удалось установиться, что злоумышленники выставили москитную сетку в окне и проникли в квартиру, откуда вынесли металлический сейф с 10 миллионами рублей внутри.
Как рассказал сам потерпевший, деньги предназначались для покупки сельхозтехники.
Вскоре сотрудникам ведомства удалось установить личности и задержать злоумышленников. Ими оказались местный житель и двое соучастников из Уссурийского ГО. Всем было от 20 до 23 лет.
Сейчас подозреваемые находятся под стражей. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Согласно ей, участников преступления ждет до 10 лет тюрьмы.
Часть денег удалось вернуть потерпевшему.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что двое молодых людей в приморском селе Фадеевка украли у местного жителя коня за 50 тысяч рублей. Животное они собирались продать на мясо, а полученные деньги поделить.