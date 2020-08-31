Приморцы с ограниченными возможностями вернулись к спортивным тренировкам

Posted 31 августа 2020, 07:15
Published 31 августа 2020, 07:15
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказал директор центра Александр Цыбульский, в центре занимаются люди различного уровня подготовки — как всероссийские чемпионы, так и новички.
Занятия в центре совершенно бесплатны, а приморцы с ограниченными возможностями имеют широкий выбор различных видов спорта. Так, центр предлагает занятия по баскетболу и регби на инвалидных колясках, плавание, бандминтон и другие виды физической активности.
В правительстве рассказали, что секция бандминтона представляет спортсменов высокого уровня, которые показывают серьезные результаты на соревнованиях общероссийского масштаба.
К примеру, трехкратный призер Кубка России по бандминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Акневский занимается различными видами спорта уже несколько лет. Начал он свою деятельность только для того, чтобы не потерять физическую форму.
В 2016 году спортсмен переплыл Амурский залив, затем начал заниматься баскетболом на колясках, после чего перешел в мир бадминтона.
«Тренировки у нас проходят трижды в неделю, инвентарь для них закупает Центр адаптивного спорта: хорошие ракетки, качественные воланы. Сейчас заказали профессиональную спортивную коляску из Испании», — поделился спортсмен.
Несколько медалей уже успела получить юная 15-летняя спортсменка из Уссурийска. Девушка выступает в соревнованиях среди спортсменов с нарушением слуха. Ирина Топычканова успела стать обладательницей золотой медали в смешанном парном разряде, серебро — в женском парном и бронзу — в одиночном женском.
Она рассказала, что в период самоизоляции четыре месяца тренировалась дома сама, и лишь недавно смогла вернуться к полноценным тренировкам в зале.
Директор центра Александр Цыбульский отметил, что в этом году в перечень спортивных достижений удалось включить глухих. Он добавил, что для трех направлений: тхэквондо, бадмнтона и плавания в этом году направили дополнительные средства из федерального бюджета.
Сейчас филиалы центра адаптивного спорта в Приморья работают в Лесозаводске, Черниговке, Находке, Партизанске, Спасске-Дальнем, Пограничном, Шкотово, Уссурийске, Артеме, Владивостоке.
Дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья могут бесплатно заниматься лечебной физкультурой и несколькими видами спорта: баскетболом, регби и танцами на колясках, бочча, бадминтоном, настольным теннисом, легкой атлетикой, парусным спортом, греблей, плаванием, мини-футболом, голболом, стрельбой из лука, а также пауэрлифтингом.
Напомним, данные мероприятия проводятся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере спорта, здорового образа жизни.