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Posted 31 августа 2020, 04:29

Published 31 августа 2020, 04:29

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В Приморской картинной галерея открылась «цветочная» выставка юных художников

В Приморской картинной галерея открылась «цветочная» выставка юных художников

31 августа 2020, 04:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Художники
В Приморской государственной картинной галерее 29 августа прошёл субботний мастер-класс «Акварельные маки», где любой желающий мог попробовать нарисовать картину при помощи акварельных красок и представить свою работу на выставке.

Работа с акварелью считается непростым делом, особенно для начинающих художников. Но под руководством грамотных наставников и эта задача ребятам по плечу.

«Даже при отсутствии навыков рисования акварелью реально научиться изображать маки. Я — здесь и обязательно помогаю по мере необходимости», — отметила художник-педагог Анна Верхушина.

Для работы наставник использовала необычную технику — рисование при помощи коктейльных трубочек. С их помощью дети выдували детали цветов. При помощи техники «набрызг» ребята придали своим картинам эффект парящих семян, картины становились динамичными и реалистичными.

Посетители мастер-класса отметили положительно работу наставника, и результат, некоторые высказались что «ещё немного и эти маки оживут».

Мастер-классы в Приморской картинной галерее будут проходить и в сентябре — для них отведено помещение на втором этаже главного корпуса по улице Алеутской, 12. А в парадном зале скоро представят новую экспозицию.

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