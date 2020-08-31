В Приморской картинной галерея открылась «цветочная» выставка юных художников

Posted 31 августа 2020, 04:29
Published 31 августа 2020, 04:29
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Работа с акварелью считается непростым делом, особенно для начинающих художников. Но под руководством грамотных наставников и эта задача ребятам по плечу.
«Даже при отсутствии навыков рисования акварелью реально научиться изображать маки. Я — здесь и обязательно помогаю по мере необходимости», — отметила художник-педагог Анна Верхушина.
Для работы наставник использовала необычную технику — рисование при помощи коктейльных трубочек. С их помощью дети выдували детали цветов. При помощи техники «набрызг» ребята придали своим картинам эффект парящих семян, картины становились динамичными и реалистичными.
Посетители мастер-класса отметили положительно работу наставника, и результат, некоторые высказались что «ещё немного и эти маки оживут».
Мастер-классы в Приморской картинной галерее будут проходить и в сентябре — для них отведено помещение на втором этаже главного корпуса по улице Алеутской, 12. А в парадном зале скоро представят новую экспозицию.