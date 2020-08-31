В селе Полтавка поёт «Надежда»

Организована работа кружков для детей разного возраста. Регулярно проводятся конкурсно-игровые программы, особенно в летний период на детской оздоровительной площадке. Много праздников, посвященных военной тематике. При клубе действует вокальная группа «Надежда», которая участвует во всех районных мероприятиях.