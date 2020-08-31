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Posted 31 августа 2020, 07:29

Published 31 августа 2020, 07:29

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В селе Полтавка поёт «Надежда»

В селе Полтавка поёт «Надежда»

31 августа 2020, 07:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Доме культуры села Полтавка проходит много интересных событий. Как сообщается на сайте Приморского краевого культурного центра, культурная жизнь села не стоит на месте.

Основным направлением работы Дома культуры села Полтавка является проведение культурно-массовых мероприятий, календарных праздников. Проводятся мероприятия, посвященные традициям, обычаям русского народа для детей разного возраста и для взрослого населения. У молодежи популярны дискотеки.

Организована работа кружков для детей разного возраста. Регулярно проводятся конкурсно-игровые программы, особенно в летний период на детской оздоровительной площадке. Много праздников, посвященных военной тематике. При клубе действует вокальная группа «Надежда», которая участвует во всех районных мероприятиях.

#Новости#Культура
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