Выведут на полную: в Хабаровске началась подготовка к отопительному сезону

Главе региона предстоит не только подготовить край к беспроблемному прохождению отопительного периода, но и устранить последствия наводнения 2019 года. Этот вопрос тем более актуален, что по прогнозам гидрологов, край ждет новый паводок. И в ближайшее время власти края по прямому поручению Михаила Дегтярева усиливают контроль над выдачей компенсаций жителям после наводнения 2019 года. По данным правительства, пока деньги на ремонт или покупку жилья получили 546 семей. На данный момент право на выплаты подтверждено у 168 семей. Документы принимаются до 1 октября.