Выведут на полную: в Хабаровске началась подготовка к отопительному сезону

Posted 31 августа 2020, 10:17
Published 31 августа 2020, 10:17
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
Зимний период 2020\2021 годов «обойдется» консолидированному бюджету в 35,6 миллиардов рублей. Деньги правительство региона выделило на приведение в порядок жилфонда, ремонт коммунальных сетей и иные неотложные расходы, сообщили «Восток-Медиа» в пресс-службе региона.
Вопрос подготовки края к беспроблемному прохождению отопительного сезона стал главным на заседании президиума под руководством врио главы региона Михаила Дегтярева. Участники совещания рассказали главе региона о том, как идет подготовка к зимнему периоду. Первоочередные задачи понятны сразу: приведение в порядок жилфонда, ремонт коммунальных сетей и закупку энергоресурсов
«К 15 августа топливо для ТЭЦ накоплено в объеме 860 тысяч тонн, или на 73% от плана. Энергосистема края подготовлена в среднем на 60%. Объекты ЖКХ обслужены на 71,3%, в частности отремонтированы 263 котельных из 442. Жилфонд подготовлен на 76,1%. Объекты минобороны приведены в порядок на 80,8%. Продолжается ремонт и опрессовка сетей водо-, теплоснабжения и канализации», - доложил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.
В 2020 году на приведение в порядок системы ЖКХ Хабаровского края из консолидированного бюджета края выделено 35,6 миллиардов рублей, из которых большая часть, 30 миллиардов, – это расходы на обслуживание объектов энергосистемы и поставку топлива на ТЭЦ. Оставшаяся часть, 5 миллиардов, – на приведение в порядок жилфонда, ремонт коммунальных сетей и закупку энергоресурсов.
Кроме того, в Хабаровске крае идет активная замена устаревших котельных на новые. Недавно, после поручения Михаила Дегтярева, власти начали установку автоматической модульной котельной в поселке Тырма, население которого составляет порядка 1,7 тыс. человек.
«В поселок Тырма Верхнебуреинского района прибыла модульная котельная. Районные власти взяли на себя ответственность. Вопреки многим "советникам" сверху я поддержал проект. Полностью автоматическая, на угле. Посмотрим ее в деле», – отметил в своем Instagram-аккаунте Михаил Дегтярев.
Также в Хабаровском крае идет проверка готовности котельных (263 из 442 готовы), ремонт дизель-генераторов, трансформаторных подстанций, теплотрасс, ЛЭП, водопроводных и канализационных сетей.
Главе региона предстоит не только подготовить край к беспроблемному прохождению отопительного периода, но и устранить последствия наводнения 2019 года. Этот вопрос тем более актуален, что по прогнозам гидрологов, край ждет новый паводок. И в ближайшее время власти края по прямому поручению Михаила Дегтярева усиливают контроль над выдачей компенсаций жителям после наводнения 2019 года. По данным правительства, пока деньги на ремонт или покупку жилья получили 546 семей. На данный момент право на выплаты подтверждено у 168 семей. Документы принимаются до 1 октября.