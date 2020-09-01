«60+»: во Владивостоке откроются персональные выставки художников-юбиляров

Творческим отчетом встретит свой юбилей и другой известный приморский художник — Юрий Аксенов. Интересно, что он также родился не в Приморье, а довольно далеко — в Тюмени, но уже много лет живет во Владивостоке и внес большой вклад в развитие живописной культуры в нашем городе.