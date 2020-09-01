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Posted 1 сентября 2020, 04:46

Published 1 сентября 2020, 04:46

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«60+»: во Владивостоке откроются персональные выставки художников-юбиляров

«60+»: во Владивостоке откроются персональные выставки художников-юбиляров

1 сентября 2020, 04:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Художники
В четырех залах Приморского отделения Союза художников 4 сентября откроются сразу две персональные выставки. Два зала будут отданы живописи Юрия Аксенова, еще два — работам Александра Гунзенова. Обе выставки посвящены юбилеям художников, мэтров приморского искусства.

«На выставке Александра Гунзенова будут представлены живопись и графика разных лет, которые дают представление о нем как о разностороннем и интересном художнике, верном своим национальным корням и вместе с тем широко размышляющем и на другие темы: современного города, войны и мира, внутреннем мире человека», — рассказала куратор выставок, искусствовед Ольга Зотова.

Александр Гунзенов родился в Бурятии, в Бурятии в большом семейном клане, в котором царил традиционный жизненный порядок, очень устойчивый и связанный с тем миропониманием, на котором основана бурятская традиционная культура, в конечном счете оказавшим влияние на формирование личностных взглядов художника.

«Уже в ранних работах Гунзенова проявилось то особенное, что отличает его творчество в целом и проявляется в нынешней персональной выставке, — синтез традиций национального бурятского искусства и русской школы живописи, укорененной на Дальнем Востоке, — считает Ольга Зотова.

На обложке буклета, специально выпущенного к нынешней выставке, Александр Гунзенов шутливо указал «возрастное ограничение» — 60+.

В 2019 году состоялись его персональные выставки в Улан-Удэ и Иркутске, тем самым он отдал дань уважения тем местам, в которых рос и учился. Серия юбилейных вернисажей завершается во Владивостоке, где сегодня живет и работает художник.

Творческим отчетом встретит свой юбилей и другой известный приморский художник — Юрий Аксенов. Интересно, что он также родился не в Приморье, а довольно далеко — в Тюмени, но уже много лет живет во Владивостоке и внес большой вклад в развитие живописной культуры в нашем городе.

«Юрий Аксенов является одним из самых плодотворно работающих художников Приморского края. За последние пять лет его выставки открывались в Союзе художников, в „Артэтаже“, в Приморской картинной галерее. И всегда художнику удается удивить зрителей серией новых работ или новым поворотом темы», — отмечает Зотова

Круг тем у Ю. Аксенова очень широкий: он внимателен к истории родной Тюмени, в которой родился 70 лет назад, к истории Владивостока, где живет вот уже почти 50 лет, ему интересны темы общественных трансформаций, экологии, форм человеческого сознания, в которых отражается драматическая реальность.

По словам Ольги Ивановны, сегодня Юрий Аксенов отдает предпочтение графике, хотя пробовал себя во многих жанрах — от чеканки и монументалистики до живописи. Он много времени уделяет также книжной иллюстрации, являясь одним из ведущих иллюстраторов в крае.

В выставку включены работы разных лет, в их числе созданные в 2020 году, а также самые ранние, которые ни разу не экспонировались.

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