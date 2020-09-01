Картина дня в Приморье: День знаний, приближение супертайфуна и новая жертва COVID-19

Posted 1 сентября 2020, 13:59
Published 1 сентября 2020, 13:59
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Встреча первая со школой»
Новый учебный год начался в Приморье в очном формате. 1 сентября по всему краю прошли торжественные линейки для первоклашек. В этом году в связи с угрозой распространения коронавируса учебный процесс будет индивидуален для каждого класса — у каждого коллектива будет своё время начала занятий и свои перемены. Уроки сократятся по времени, а в школах будут созданы все условия для безопасной учёбы в условиях пандемии.
Владивосток встречает супертайфун
Власти Владивостока готовятся к прохождению над дальневосточной столицей мощного тайфуна «Майсак». Ожидается, что тайфун может натворить в городе немало бед: он принесет ливни (до 40 мм осадков менее чем за 12 часов) и ураганный ветер до 38 метров в секунду. Удар стихии намечается на 3 и 4 сентября. В связи с ураганным ветром жителей и гостей Владивостока просят держаться подальше от крупных конструкций и деревьев. Автомобилистам следует соблюдать осторожность на дорогах и по возможности не оставлять машины на открытых площадках.
Ещё одна смерть от COVID-19
Ещё один житель Приморья скончался от коронавируса. Общее число летальных случаев из-за «ковида» в крае достигло 104. За прошедшие сутки в Приморье зафиксировано 78 новых случаев опасной инфекции. По данным краевого оперативного штаба от 1 сентября, за всё время в регионе выявлен 9 681 случай COVID-19. В то же время, число выздоровевших превысило количество заболевших за сутки. За последние сутки из больниц выписано 149 человек. Общее число справившихся с болезнью приморцев, таким образом, составляет 7 960 человек.