Картина дня в Приморье: День знаний, приближение супертайфуна и новая жертва COVID-19

Новый учебный год начался в Приморье в очном формате. 1 сентября по всему краю прошли торжественные линейки для первоклашек. В этом году в связи с угрозой распространения коронавируса учебный процесс будет индивидуален для каждого класса — у каждого коллектива будет своё время начала занятий и свои перемены. Уроки сократятся по времени, а в школах будут созданы все условия для безопасной учёбы в условиях пандемии.