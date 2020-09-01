Новый очаг смертельного вируса АЧС зафиксирован в Приморье

Posted 1 сентября 2020, 03:44
Published 1 сентября 2020, 03:44
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Специалисты отмечают, что ДНК вируса обнаружили у одной из домашних свиней, которая имела признаки заболевания.
Ветеринары Приморья предупреждают, что АЧС — смертельно опасное для свиней и очень заразное заболевание. Таким образом, если животное плохо себя чувствует, неожиданно погибает — следует обратиться в управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по телефону 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62 и государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону 8 (423) 241-13-91. То же самое рекомендуется сделать при нахождении мёртвого кабана в лесу.
Также следует предупреждать специалистов управления при вывозе живых свиней, их мяса, закупки живых свиней у населения, при проведении выставок и ярмарок, на которых бывают живые свиньи.
Примечательно, что вирус совершенно не опасен для человека, но практически гарантирует летальный исход для свиней и диких кабанов.