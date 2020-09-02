Новое оборудование поступит в поликлинику Петропавловска-Камчатского

«Мы смогли мобилизовать 816 коек против 156, которые были предусмотрены в изначальном нормативе Минздрава. Это показатель того, что мы понимаем, как оперативно разворачивать такие мощности. Но самое главное: есть готовность врачебного персонала, есть накопленный опыт. Мы пережили тяжелый период в мае–июне, но, надеюсь, подобное не повторится, и в случае необходимости мы будем готовы ко второй волне», — отметил врио главы Камчатского края Владимир Солодов в одном из интервью СМИ.