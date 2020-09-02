Новое оборудование поступит в поликлинику Петропавловска-Камчатского

Posted 2 сентября 2020, 07:03
Published 2 сентября 2020, 07:03
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Это цифровой рентгеновский маммограф, электрокардиограф и двигательные аппараты продолжительной пассивной мобилизации для различных участков конечностей. Средства, направляемые на модернизацию региональных учреждений здравоохранения, Камчатский край получил в рамках единой федеральной субсидии.
В течение нынешнего года планируется приобрести современное медицинское оборудование для 15 медицинских учреждений Камчатского края. Перечень медицинской техники, которую ждут камчатские медики, широк и разнообразен. В него входят аквадистилляторы и спирометры, передовые цифровые маммографы и рентгенаппараты, эндоскопические стойки, инкубаторы и аппараты ИВЛ для новорожденных. Новым оборудованием оснастят краевые и районные больницы, городские и районные поликлиники, родильные дома и краевой онкологический диспансер. Краевые власти рассчитывают, что такая модернизация здравоохранения положительно скажется на росте качества медицинского обслуживания жителей Камчатки.
Напомним, что в рамках федеральной программы «Единая субсидия» Камчатскому краю выделено 2,4 миллиарда рублей, из которых 500 миллионов направлены на благоустройство и модернизацию учреждений здравоохранения.
Развитие здравоохранения сейчас крайне важная тема для Камчатского края — дело в том, что с 1 сентября в регионе осталось лишь одно специализированное медицинское учреждение по работе с пациентами, у которых подтвержден диагноз COVID-19, — это городская больница № 2 Петропавловска-Камчатского. Все остальные медицинские стационары региона возобновили работу в обычном режиме. Однако в случае необходимости, они смогут быстро переключиться на борьбу с новой коронавирусной инфекцией.
«Мы смогли мобилизовать 816 коек против 156, которые были предусмотрены в изначальном нормативе Минздрава. Это показатель того, что мы понимаем, как оперативно разворачивать такие мощности. Но самое главное: есть готовность врачебного персонала, есть накопленный опыт. Мы пережили тяжелый период в мае–июне, но, надеюсь, подобное не повторится, и в случае необходимости мы будем готовы ко второй волне», — отметил врио главы Камчатского края Владимир Солодов в одном из интервью СМИ.