Пункт приёма вторсырья во Владивостоке объявил о сентябрьских акциях

Posted 2 сентября 2020, 01:35
Published 2 сентября 2020, 01:35
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В приемные дни волонтёры будут принимать сухую органику — спички, зубочистки, шпажки, палочки от мороженого, катушки от ниток, зубные щётки, скорлупа от орехов, бумажные втулки от салфеток, любые верёвки и нитки.
Также будет приниматься — бумага, картон, стекло и алюминиевые банки. Там же можно будет сдать технику, провода, лекарства, косметику и люминесцентные лампы.
Кроме того для социального проекта «Облачко» можно будет сдать игрушки и памперсы, детскую одежду, обувь, канцелярию, школьные принадлежности, рюкзаки и жестяные коробки, косметички, посуду, постельное бельё, шторы, тюль, обои, клей, краску для полов, сувениры, фоторамки и фотоальбомы.
Активисты просят всех, кто захочет принять участие в раздельном сборе использовать средства индивидуальной защиты и сохранять социальную дистанцию чтобы противодействовать коронавирусу.
Сбор отходов проводится в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020–2027 годы.