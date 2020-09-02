Пункт приёма вторсырья во Владивостоке объявил о сентябрьских акциях

Кроме того для социального проекта «Облачко» можно будет сдать игрушки и памперсы, детскую одежду, обувь, канцелярию, школьные принадлежности, рюкзаки и жестяные коробки, косметички, посуду, постельное бельё, шторы, тюль, обои, клей, краску для полов, сувениры, фоторамки и фотоальбомы.