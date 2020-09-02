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Posted 2 сентября 2020, 01:35

Published 2 сентября 2020, 01:35

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Пункт приёма вторсырья во Владивостоке объявил о сентябрьских акциях

Пункт приёма вторсырья во Владивостоке объявил о сентябрьских акциях

2 сентября 2020, 01:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На следующей неделе на территории Спецзавода волонтёры будут принимать сортированный мусор. Приём отходов будет осуществляться в среду 02.09 и субботу 05.09.

В приемные дни волонтёры будут принимать сухую органику — спички, зубочистки, шпажки, палочки от мороженого, катушки от ниток, зубные щётки, скорлупа от орехов, бумажные втулки от салфеток, любые верёвки и нитки.

Также будет приниматься — бумага, картон, стекло и алюминиевые банки. Там же можно будет сдать технику, провода, лекарства, косметику и люминесцентные лампы.

Кроме того для социального проекта «Облачко» можно будет сдать игрушки и памперсы, детскую одежду, обувь, канцелярию, школьные принадлежности, рюкзаки и жестяные коробки, косметички, посуду, постельное бельё, шторы, тюль, обои, клей, краску для полов, сувениры, фоторамки и фотоальбомы.

Активисты просят всех, кто захочет принять участие в раздельном сборе использовать средства индивидуальной защиты и сохранять социальную дистанцию чтобы противодействовать коронавирусу.

Сбор отходов проводится в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020–2027 годы.

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