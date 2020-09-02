В Приморье «детям войны» выплатили более 90 миллионов за один месяц

Posted 2 сентября 2020, 06:19
Published 2 сентября 2020, 06:19
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Пенсионеры получили по тысяче рублей вместе с пенсией.
«Это может быть перечисление на банковскую карту или получение через почтовое отделение. Если по каким-то причинам выплата не поступила в августе, почтальон доставит ее в сентябре», — рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморья.
«Дети войны» в Приморье получают дополнительные выплаты два раза в год: в апреле ко Дню Победы в ВОВ и в августе — ко дню окончания Второй мировой.
Также льготникам дали возможность компенсировать 100% расходов на капремонт и 50% на ЖКУ. Появились компенсации на расходы для приобретения топлива для обогрева в домах без центрального отопления.
Появились и транспортные льготы: 50% компенсации расходов на передвижение внутри Приморского края, а также льготы в общественном транспорте при оплате проезда социальной картой «Приморец».
«Чтобы получить выплату на проезд по карте „Приморец“, пенсионеру необходимо подать заявление в любой удобный по расположению многофункциональный центр. Тем, у кого нет такой карты, следует обратиться в банк. Специалисты кредитной организации помогут оформить заявление и на транспортную выплату», — проинформировала министр труда и социальной политики региона Светлана Красицкая.
Льготы для «детей войны» появились в Приморье впервые в 2018 году по инициативе губернатора края Олега Кожемяко.
Выплаты производятся в рамках реализации госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.