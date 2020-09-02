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Posted 2 сентября 2020, 06:19

Published 2 сентября 2020, 06:19

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В Приморье «детям войны» выплатили более 90 миллионов за один месяц

В Приморье «детям войны» выплатили более 90 миллионов за один месяц

2 сентября 2020, 06:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Выплаты
На дополнительную поддержку «детей войны» в августе в Приморье выделили 94,2 миллиона рублей из регионального бюджета. Выплаты приурочены к дате окончания Второй мировой войны.

Пенсионеры получили по тысяче рублей вместе с пенсией.

«Это может быть перечисление на банковскую карту или получение через почтовое отделение. Если по каким-то причинам выплата не поступила в августе, почтальон доставит ее в сентябре», — рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморья.

«Дети войны» в Приморье получают дополнительные выплаты два раза в год: в апреле ко Дню Победы в ВОВ и в августе — ко дню окончания Второй мировой.

Также льготникам дали возможность компенсировать 100% расходов на капремонт и 50% на ЖКУ. Появились компенсации на расходы для приобретения топлива для обогрева в домах без центрального отопления.

Появились и транспортные льготы: 50% компенсации расходов на передвижение внутри Приморского края, а также льготы в общественном транспорте при оплате проезда социальной картой «Приморец».

«Чтобы получить выплату на проезд по карте „Приморец“, пенсионеру необходимо подать заявление в любой удобный по расположению многофункциональный центр. Тем, у кого нет такой карты, следует обратиться в банк. Специалисты кредитной организации помогут оформить заявление и на транспортную выплату», — проинформировала министр труда и социальной политики региона Светлана Красицкая.

Льготы для «детей войны» появились в Приморье впервые в 2018 году по инициативе губернатора края Олега Кожемяко.

Выплаты производятся в рамках реализации госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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