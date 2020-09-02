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Posted 2 сентября 2020, 05:15

Published 2 сентября 2020, 05:15

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Величественное зрелище»: в Приморье отметят день окончания Второй Мировой войны

«Величественное зрелище»: в Приморье отметят день окончания Второй Мировой войны

2 сентября 2020, 05:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Фестиваль
В честь дня окончания Второй мировой войны 3 сентября в Приморье начнутся масштабные праздничные мероприятия. Большая часть из них пройдет во Владивостоке, сообщает правительство региона.

С 3 по 5 сентября на центральной площади дальневосточной столицы заработают разные локальные площадки. Жители и гости Владивостока смогут узнать об истории крупных боевых событий и героических подвигах времён войны.

Будет открыта Аллея памятников — на центральной площади можно будет увидеть копии знаменитых мемориалов воинской славы, таких как «Родина-мать», «Мамаев курган», «Воин-освободитель», «Журавли», «Герои-панфиловцы».

Желающие смогут принять участие в морском бое — будет оформлена специальная площадка размером 2×2 метра, а расположение кораблей будет скрывать специально возведённая стена.

Для детей оборудуют зоны для рисования — ребята смогут разукрасить макеты подводных лодок, кораблей, танков, самолётов и другой военной техники.

На сцене состоится выступление «Поэты в погонах»: чтецы продемонстрируют публики произведения о Второй мировой войне.

Также на площади разместят инсталляцию в виде книги, на страницах которой будет написана история пионеров-героев ВОВ.

В разных точках будут оборудованы четыре фотозоны: «Пункт призыва», «Военный госпиталь», «Встреча на вокзале» и «Встреча героя». Граждане смогут надеть гимнастёрки и сделать тематические снимки на фоне исторических декораций.

Во время акции «Шар Победы» в небо над центральной площадью Владивостока поднимется аэростат с пожеланиями и благодарностями жителей Приморского края.

«Чтобы избежать большого скопления людей в одном месте, площадки будут работать с 3 по 5 сентября с 13:00 до 18:00. Таким образом, все желающие успеют посетить их в будни или в выходные», — рассказала заместитель министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Вечером 3 сентября горожане смогут увидеть световое шоу — на фасаде правительства Приморья с помощью инсталляций и светотехники покажут приморский документальный фильм об участии региона в событиях Второй мировой войны.

Мероприятия ко дню окончания Второй мировой войны проводятся в рамках реализации госпрограммы «Информирование населения о мероприятиях, посвященных праздничным, памятным датам (дням) Российской Федерации, профессиональным праздникам, установленным в Российской Федерации, знаменательным датам и событиям Приморского края».

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