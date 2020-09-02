«Величественное зрелище»: в Приморье отметят день окончания Второй Мировой войны

«Чтобы избежать большого скопления людей в одном месте, площадки будут работать с 3 по 5 сентября с 13:00 до 18:00. Таким образом, все желающие успеют посетить их в будни или в выходные», — рассказала заместитель министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.