Новые санитарные автомобили поступят в Приморье в октябре

Ранее, губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что несмотря на сосредоточенность бюджета на борьбу с коронавирусом в крае, не прекращается работа по развитию системы здравоохранения в регионе. Только в этом году на ремонт больниц и покупку необходимой техники и оборудования выделено больше 6 миллиардов рублей.