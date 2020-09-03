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Posted 3 сентября 2020, 03:27

Published 3 сентября 2020, 03:27

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Новые санитарные автомобили поступят в Приморье в октябре

Новые санитарные автомобили поступят в Приморье в октябре

3 сентября 2020, 03:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Медицина
Партия из 49 санитарных автомобилей марки «ГАЗ „Соболь“» в октябре прибудет в Приморье. Этот транспорт сможет работать в сёлах и сельской местности за счёт высокой проходимости, простоты эксплуатации и несложности в ремонте.

На автомобили потрачено 60,9 миллиона рублей из регионального бюджета. Автомобили уже распределены между медучреждениями: 22 единицы транспорта пойдут в больницы и поликлиники Владивостока, 27 направят в краевые медицинские организации.

«Партия новых автомобилей закуплена для обслуживания населения, транспортировки пациентов, не являющихся экстренными пациентами, для проведения лечебных мероприятий врачебной (фельдшерской) бригадой, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе обеспечения на территории функционирования медицинского учреждения. Большую часть автомобилей, которые отправятся в районы Приморья, припишут к фельдшерско-акушерским пунктам», — рассказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Новые автомобили имеют просторный салон и могут перевозить одновременно до 6 пассажиров. При выборе машин в минздраве опирались на мнение сельских водителей, которые отметили, что такой транспорт лучше подойдёт для работы в сельской местности, из-за высокой проходимости и простоты ремонта.

Ранее, губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что несмотря на сосредоточенность бюджета на борьбу с коронавирусом в крае, не прекращается работа по развитию системы здравоохранения в регионе. Только в этом году на ремонт больниц и покупку необходимой техники и оборудования выделено больше 6 миллиардов рублей.

Покупка новых автомобилей и техники для медицинских учреждений проводится в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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