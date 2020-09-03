В школах Приморья открылись медицинские классы

«С начала учебного года врачи и педагоги школ разработают программу взаимодействия по учебной работе, а также по внеучебной практической деятельности на базе медучреждений края. Для нас это часть большой программы мотивации школьников и подготовки их для поступления в медицинские учебные заведения по целевому набору. Программу медицинских классов мы будем развивать в городах, а в сельских школах организуем углубленную подготовку по естественным предметам в дистанционном режиме совместно с Тихоокеанским государственным медицинским университетом», — рассказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.