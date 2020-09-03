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Posted 3 сентября 2020, 06:27

Published 3 сентября 2020, 06:27

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В школах Приморья открылись медицинские классы

В школах Приморья открылись медицинские классы

3 сентября 2020, 06:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Медицина
В пяти школах Приморского края с 1 сентября начали работу медицинские классы. Ученики в рамках образовательного процесса смогут научиться оказанию первой помощи и подготовиться к вузу.

По результатам конкурса были отобраны пять региональных школ, где программа будет реализована:

— средняя общеобразовательная школа № 10 Арсеньева;

— средняя общеобразовательная школа № 130 с углубленным изучением отдельных предметов Уссурийска;

— гимназия № 1 Владивостока;

— средняя общеобразовательная школа № 12 имени В. Н. Сметанкина Находка;

— лицей № 41 Владивостока.

«С начала учебного года врачи и педагоги школ разработают программу взаимодействия по учебной работе, а также по внеучебной практической деятельности на базе медучреждений края. Для нас это часть большой программы мотивации школьников и подготовки их для поступления в медицинские учебные заведения по целевому набору. Программу медицинских классов мы будем развивать в городах, а в сельских школах организуем углубленную подготовку по естественным предметам в дистанционном режиме совместно с Тихоокеанским государственным медицинским университетом», — рассказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Как заявили в краевом минздраве, главная цель проекта — чтобы школьники могли погрузиться в тему здравоохранения и решить, хотят ли они заняться этим в будущем. Это должно помочь снизить число студентов-медиков, отчисляющихся с первых курсов университета. В этом году на первый курс поступили 167 студентов-целевиков для 53 больничных учреждений края.

Открытие медицинских классов в Приморье проводится в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в Приморском крае».

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