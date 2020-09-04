Михаил Дегтярёв намерен добиться реализации проекта по углублению русла Амура

Дело в том, что дноуглубительные работы не входят в круг полномочий региональных властей — это слишком затратный проект, который не под силу краевому бюджету. Решать вопрос необходимо с федеральным центром. В этой связи включение проекта по расчистке русла Амура в федеральную программу «Экология» и проведение работ за счет средств федерального бюджета будет идеальным решением проблемы.