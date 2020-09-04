Михаил Дегтярёв намерен добиться реализации проекта по углублению русла Амура

Posted 4 сентября 2020, 07:42
Published 4 сентября 2020, 07:42
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Угроза паводков снова нависла на Хабаровским краем — по прогнозу гидрологов в первой декаде сентября вода в Амуре в окрестностях Хабаровска может подняться до отметок 500-580 и вплотную приблизиться к критической черте — подтапливать город начинает, когда вода поднимается выше 600 см.
В этой связи, как сообщили в правительстве Хабаровского края, врио губернатора Михаил Дегтярёв ввел в регионе режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение он подписал вчера, 3 сентября.
Проблеме ежегодных паводков на Амуре было посвящено много вопросов на прошедшей 1 сентября прямой линии Михаила Дегтярёва с населением Хабаровского края. Врио губернатора сообщил, что намерен на федеральном уровне добиваться реализации проекта по углублению русла Амура. Это масштабная работа, которая не проводилась уже несколько десятков лет.
«Я подготовил обращение к руководству страны на тему сохранения и внесения Амура в нацпроект „Экология“. Если работами не заниматься, то через пять-семь лет русло Амура изменится», — заявил Михаил Дегтярёв.
Напомним, что в Хабаровском крае еще в 2014 году был создан проект по углублению русла Амура в районе краевого центра. Его разработали специалисты проектно-изыскательного института «Ленгипротранспроект». Однако реализован он так и не был.
Дело в том, что дноуглубительные работы не входят в круг полномочий региональных властей — это слишком затратный проект, который не под силу краевому бюджету. Решать вопрос необходимо с федеральным центром. В этой связи включение проекта по расчистке русла Амура в федеральную программу «Экология» и проведение работ за счет средств федерального бюджета будет идеальным решением проблемы.
Именно на нем будет настаивать врио губернатора Михаил Дегтярёв. Учитывая его большой опыт на федеральном уровне, а также глубину проработки вопроса, есть все шансы, что проект по расчистке Амура наконец-то будет реализован.