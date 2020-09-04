Я прививок не боюсь: в Хабаровске начинается вакцинация от гриппа

В министерстве здравоохранения края сообщают, что работать прививочный пункт будет с 9.30 до 18 часов. Привиться могут все желающие, достигшие 18 лет. При себе нужно иметь паспорт и медицинский полис. Заместитель министра здравоохранения Хабаровского края Ирина Филимончикова рассказала, что для дополнительного вакцинирования планируется привлечь станции переливания крови и автомобили скорой медицинской помощи.