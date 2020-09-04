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Posted 4 сентября 2020, 06:37

Published 4 сентября 2020, 06:37

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Я прививок не боюсь: в Хабаровске начинается вакцинация от гриппа

Я прививок не боюсь: в Хабаровске начинается вакцинация от гриппа

4 сентября 2020, 06:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В субботу в Хабаровске стартует кампания по вакцинации населения от гриппа. Мобильный пункт начиная с завтрашнего дня будет каждые выходные работать на Комсомольской площади

В министерстве здравоохранения края сообщают, что работать прививочный пункт будет с 9.30 до 18 часов. Привиться могут все желающие, достигшие 18 лет. При себе нужно иметь паспорт и медицинский полис. Заместитель министра здравоохранения Хабаровского края Ирина Филимончикова рассказала, что для дополнительного вакцинирования планируется привлечь станции переливания крови и автомобили скорой медицинской помощи.

«В этом году должна быть привита большая часть населения, порядка 60% жителей», — уточнила Ирина Филимончикова.

Она отметила, что коронавирус, эпидемия которого еще не закончилась, и штаммы гриппа при сочетании друг друга усиливают. При этом смертность от гриппа выше, чем от коронавируса, но он менее заразный.

Вакцинация в мобильных пунктах также будет проводиться в Комсомольске-на-Амуре. Сегодня медики городской больницы № 7 прививают население с 11:00 до 17:00 на территории у ЦУМа на проспекте Мира. Дальнейший точный график пока не определен.

Отметим, что в этом году правительство края закупило 785 тысяч доз вакцины от гриппа для взрослых и детей. 70% ампул уже прибыли в регион.

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