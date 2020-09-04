Я прививок не боюсь: в Хабаровске начинается вакцинация от гриппа

Posted 4 сентября 2020, 06:37
Published 4 сентября 2020, 06:37
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В министерстве здравоохранения края сообщают, что работать прививочный пункт будет с 9.30 до 18 часов. Привиться могут все желающие, достигшие 18 лет. При себе нужно иметь паспорт и медицинский полис. Заместитель министра здравоохранения Хабаровского края Ирина Филимончикова рассказала, что для дополнительного вакцинирования планируется привлечь станции переливания крови и автомобили скорой медицинской помощи.
«В этом году должна быть привита большая часть населения, порядка 60% жителей», — уточнила Ирина Филимончикова.
Она отметила, что коронавирус, эпидемия которого еще не закончилась, и штаммы гриппа при сочетании друг друга усиливают. При этом смертность от гриппа выше, чем от коронавируса, но он менее заразный.
Вакцинация в мобильных пунктах также будет проводиться в Комсомольске-на-Амуре. Сегодня медики городской больницы № 7 прививают население с 11:00 до 17:00 на территории у ЦУМа на проспекте Мира. Дальнейший точный график пока не определен.
Отметим, что в этом году правительство края закупило 785 тысяч доз вакцины от гриппа для взрослых и детей. 70% ампул уже прибыли в регион.