«Тотальное облучение кожи»: в Приморье пациентку лечат по уникальной опасной методике

Posted 5 сентября 2020, 04:29
Published 5 сентября 2020, 04:29
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Топометрия проводится с использованием вакуумного матраса, термопластической маски и гидрокостюма, в котором выполнена разметка.
В Приморье этот метод топометрии применяется впервые.
«Применение данной методики описано лишь в зарубежных статьях, и то случаев, когда разметка выполнена с использование гидрокостюма проведено и описано крайне мало», — рассказала врач-радиотерапевт Ольга Харина.
Пациентка, которая опробует новую методику лечения, страдает синдромом Сезари — И-клеточной лимфомой кожи. Для лечения этого заболевания применяют лучевую терапию. У женщины уже было тотальное облучение кожи, поэтому для дальнейших процедур и лучевой терапии были необходимы новые подходы, чтобы «не навредить».
Методика топометрии при помощи гидрокостюма, матраса и маски была описана в научных журналах и считается хорошей возможностью провести лучевую терапию, не травмируя поверхность кожи. Данный вопрос изучали наши физики и пришли к выводу, что такое применение возможно. Теперь приморским врачам удалось воплотить методику в жизнь.
«Гидрокостюм был выбран в качестве болюса, так как он может покрыть все тело, имеет одинаковую толщину и не содержит металлических компонентов. Он плотно прилегает к телу, что позволяет сделать точную иммобилизацию больного. А в последующем при составлении плана создать значительно более высокую поверхностную дозу», — отметила Ольга Харина.
Как выяснило «Восток-Медиа», первый этап — разметка — уже завершён. Впереди самый сложный этап — формирование плана. Эта работа займёт несколько дней. После чего медики приступят к основному этапу лечения. Как отмечают врачи, главная цель — получить качественный результат.