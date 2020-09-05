«Тотальное облучение кожи»: в Приморье пациентку лечат по уникальной опасной методике

«Гидрокостюм был выбран в качестве болюса, так как он может покрыть все тело, имеет одинаковую толщину и не содержит металлических компонентов. Он плотно прилегает к телу, что позволяет сделать точную иммобилизацию больного. А в последующем при составлении плана создать значительно более высокую поверхностную дозу», — отметила Ольга Харина.