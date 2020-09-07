За прошедшее воскресенье на Камчатке коронавирусом заболело еще 13 человек

С начала пандемии коронавирусной инфекции в крае зарегистрировано более 3,9 тысяч заболевших человек, из них на сегодняшний день 85 находятся в специальных «ковидных» госпиталях. За прошедшие сутки в особые медучреждения попали еще четыре человека. Один житель региона справился с коронавирусной инфекцией.