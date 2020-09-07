vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 сентября 2020, 08:22

Published 7 сентября 2020, 08:22

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

машина скорой

За прошедшее воскресенье на Камчатке коронавирусом заболело еще 13 человек

7 сентября 2020, 08:22
Фото: Медиахолдинг1Mi. машина скорой
Сюжет
COVID-19
Правительство Камчатского края опубликовало свежую информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. Так, за прошедшее воскресенье в крае диагноз COVID-19 подтвердился у 13 жителей края.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в крае зарегистрировано более 3,9 тысяч заболевших человек, из них на сегодняшний день 85 находятся в специальных «ковидных» госпиталях. За прошедшие сутки в особые медучреждения попали еще четыре человека. Один житель региона справился с коронавирусной инфекцией.

Между тем, у 45 больных, которые проходят лечение в госпитале, подтвердилась пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

На данный момент коечный фонд насчитывает 140 мест, из которых 55 коек остаются свободными.

Лаборатории Роспотребнадзора по Камчатскому краю и министерства здравоохранения региона за все время пандемии провели более 119,6 тысяч тестов на COVID-19.

Напомним, что на данный момент в регионе продолжает действовать особый режим, по которому граждане региона обязаны соблюдать перчатно-масочный режим, полутораметровую дистанцию не менее 1,5 метра в общественных местах, а также пользоваться санитайзерами и мыть руки не менее 40 секунд.

Интересно, что на днях стало известно, что российские ученые и клиницисты разработали, а Минздрав РФ утвердил новую — восьмую версию временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 в стране. В частности, специалистами была пересмотрена глава, посвященная лечению заболевания, вызываемого новой коронавирусной инфекцией.

Новая версия методических рекомендаций размещена на официальном сайте Минздрава России и направлена в регионы для использования в практической работе.

Материалы по теме
На Камчатке пациентку с подозрением на коронавирус поместили на карантинЗаболевшие коронавирусом жители Камчатки не контактировали между собойНа Камчатке коронавирус держат в узде
#Новости#Общество#Камчатский край#Камчатка#Врач#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика