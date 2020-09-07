За прошедшее воскресенье на Камчатке коронавирусом заболело еще 13 человек

Posted 7 сентября 2020, 08:22
Published 7 сентября 2020, 08:22
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
С начала пандемии коронавирусной инфекции в крае зарегистрировано более 3,9 тысяч заболевших человек, из них на сегодняшний день 85 находятся в специальных «ковидных» госпиталях. За прошедшие сутки в особые медучреждения попали еще четыре человека. Один житель региона справился с коронавирусной инфекцией.
Между тем, у 45 больных, которые проходят лечение в госпитале, подтвердилась пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.
На данный момент коечный фонд насчитывает 140 мест, из которых 55 коек остаются свободными.
Лаборатории Роспотребнадзора по Камчатскому краю и министерства здравоохранения региона за все время пандемии провели более 119,6 тысяч тестов на COVID-19.
Напомним, что на данный момент в регионе продолжает действовать особый режим, по которому граждане региона обязаны соблюдать перчатно-масочный режим, полутораметровую дистанцию не менее 1,5 метра в общественных местах, а также пользоваться санитайзерами и мыть руки не менее 40 секунд.
Интересно, что на днях стало известно, что российские ученые и клиницисты разработали, а Минздрав РФ утвердил новую — восьмую версию временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 в стране. В частности, специалистами была пересмотрена глава, посвященная лечению заболевания, вызываемого новой коронавирусной инфекцией.
Новая версия методических рекомендаций размещена на официальном сайте Минздрава России и направлена в регионы для использования в практической работе.