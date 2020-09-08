40 приморцев вышли в национальный финал чемпионата профессий WorldSkills Russia

Posted 8 сентября 2020, 06:10
Published 8 сентября 2020, 06:10
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Конкурсная программа завершающего этапа состязаний профессионалов стартовала 7 сентября. Приморский край не только определил своих делегатов на конкур, но и предоставил площадки для его проведения: в этом участвуют девять региональных колледжей, оборудованных в соответствии с требованиями Союза WorldSkills Russia.
Впервые профессиональные соревнования проводятся в дистанционно-очном формате, жюри оценивает работу конкурсантов удалённо с использованием видеотрансляций. Это обусловлено ограничениями периода пандемии коронавируса. Посмотреть за работой молодых профессионалов удалённо могут и зрители — трансляция ведётся на официальном сайте конкурса WorldSkills Russia.
Соревнования будут идти две недели, до 21 сентября. В них принимают участие более 2,8 тысяч человек со всей России, а также иностранные конкурсанты по 130 компетенциям. Этот финал стал самым масштабным не только в России за 8-летнюю историю конкурса, но и во всем мире.
Работа по распространению движения WorldSkills Russia в Приморье ведётся в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.