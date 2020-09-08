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Posted 8 сентября 2020, 06:10

Published 8 сентября 2020, 06:10

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

40 приморцев вышли в национальный финал чемпионата профессий WorldSkills Russia

8 сентября 2020, 06:10
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Конкурс
Приморский край широко представлен в финале национального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia: 40 специалистов защищают честь края в 28 компетенциях конкурса. Финалу предшествовал региональный отбор.

Конкурсная программа завершающего этапа состязаний профессионалов стартовала 7 сентября. Приморский край не только определил своих делегатов на конкур, но и предоставил площадки для его проведения: в этом участвуют девять региональных колледжей, оборудованных в соответствии с требованиями Союза WorldSkills Russia.

Впервые профессиональные соревнования проводятся в дистанционно-очном формате, жюри оценивает работу конкурсантов удалённо с использованием видеотрансляций. Это обусловлено ограничениями периода пандемии коронавируса. Посмотреть за работой молодых профессионалов удалённо могут и зрители — трансляция ведётся на официальном сайте конкурса WorldSkills Russia.

Соревнования будут идти две недели, до 21 сентября. В них принимают участие более 2,8 тысяч человек со всей России, а также иностранные конкурсанты по 130 компетенциям. Этот финал стал самым масштабным не только в России за 8-летнюю историю конкурса, но и во всем мире.

Работа по распространению движения WorldSkills Russia в Приморье ведётся в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.

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#Новости#Общество#Конкурс#Чемпионат#Рабочие профессии#Профессия
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