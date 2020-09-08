40 приморцев вышли в национальный финал чемпионата профессий WorldSkills Russia

Соревнования будут идти две недели, до 21 сентября. В них принимают участие более 2,8 тысяч человек со всей России, а также иностранные конкурсанты по 130 компетенциям. Этот финал стал самым масштабным не только в России за 8-летнюю историю конкурса, но и во всем мире.