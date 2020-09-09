Директор одного из культурных учреждений Владивостока лишился должности из-за ёлок

Posted 9 сентября 2020, 00:51
Published 9 сентября 2020, 00:51
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
История со взяткой произошла ещё зимой 2014–2015 годов. Директор казённого учреждения культуры заключил договор о доставке, монтаже, украшении, обслуживании и демонтаже новогодних ёлок в городе на общую сумму 990 тысяч рублей, получив за возможность такого подряда 200 тысяч рублей. Антикоррупционное законодательство однозначно трактует такой поступок как взятку в крупном размере.
Фрунзенский районный суд на днях вынес приговор по данному уголовному делу. Подсудимый должен заплатить штраф в размере 3 миллиона рублей. Кроме того, он на три года лишился права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Пока приговор не вступил в силу. До его исполнения имущество и счета подсудимого арестованы — всё это оценивается в 1,5 миллиона рублей.
«Восток-Медиа» и ранее уделяло большое внимание теме профилактики коррупции в Приморье. Так, в 2018 году журналисты сетевого издания «Восток-Медиа» победили в семи номинациях краевого конкурса СМИ, посвящённого вопросам противодействия коррупции. При этом в двух номинациях журналисты холдинга признаны лучшими, а в номинации «Антикоррупционное расследование» все три места достались коллективу «Восток-Медиа».