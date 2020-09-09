Директор одного из культурных учреждений Владивостока лишился должности из-за ёлок

Фрунзенский районный суд на днях вынес приговор по данному уголовному делу. Подсудимый должен заплатить штраф в размере 3 миллиона рублей. Кроме того, он на три года лишился права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Пока приговор не вступил в силу. До его исполнения имущество и счета подсудимого арестованы — всё это оценивается в 1,5 миллиона рублей.