Губернатор Приморья проехал по краю после тайфуна и распорядился обрезать деревья

Линии электропередач на значительных расстояниях проходят через лесные массивы – и большинство аварий в сетях энергоснабжения на минувшей неделе были вызваны падением деревьев и обрывом электропроводов. При этом доступ к аварийным участкам затруднён из-за того, что просеки заросли, став практически непроходимыми. Губернатор распорядился сделать всё возможное, чтобы восстановить электроснабжение, а на 2021 год наметил поставить в краевой план масштабную расчистку и расширение просек линий электропередач.