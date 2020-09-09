Губернатор Приморья проехал по краю после тайфуна и распорядился обрезать деревья

Posted 9 сентября 2020, 01:18
Published 9 сентября 2020, 01:18
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Линии электропередач на значительных расстояниях проходят через лесные массивы – и большинство аварий в сетях энергоснабжения на минувшей неделе были вызваны падением деревьев и обрывом электропроводов. При этом доступ к аварийным участкам затруднён из-за того, что просеки заросли, став практически непроходимыми. Губернатор распорядился сделать всё возможное, чтобы восстановить электроснабжение, а на 2021 год наметил поставить в краевой план масштабную расчистку и расширение просек линий электропередач.
Кроме того, глава края принял решение оставить бригады спасателей ещё на неделю в населённых пунктах, где требуется убирать поваленные деревья. Превентивно спасатели будут проводить обрезку старых насаждений, чтобы предотвратить падение деревьев в будущем в случае новых тайфунов. Эту работу подразделения краевого министерства ГО и ЧС ведут в рамках государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020-2027 годы.