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Posted 9 сентября 2020, 01:18

Published 9 сентября 2020, 01:18

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Тематическое фото

Губернатор Приморья проехал по краю после тайфуна и распорядился обрезать деревья

9 сентября 2020, 01:18
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Тайфун
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко после двух разрушительных тайфунов проехал по районам, где идут восстановительные работы и наметил перспективный план дальнейших действий. В частности, решено расчищать и расширять просеки ЛЭП.

Линии электропередач на значительных расстояниях проходят через лесные массивы – и большинство аварий в сетях энергоснабжения на минувшей неделе были вызваны падением деревьев и обрывом электропроводов. При этом доступ к аварийным участкам затруднён из-за того, что просеки заросли, став практически непроходимыми. Губернатор распорядился сделать всё возможное, чтобы восстановить электроснабжение, а на 2021 год наметил поставить в краевой план масштабную расчистку и расширение просек линий электропередач.

Кроме того, глава края принял решение оставить бригады спасателей ещё на неделю в населённых пунктах, где требуется убирать поваленные деревья. Превентивно спасатели будут проводить обрезку старых насаждений, чтобы предотвратить падение деревьев в будущем в случае новых тайфунов. Эту работу подразделения краевого министерства ГО и ЧС ведут в рамках государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020-2027 годы.

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#Новости#Общество#Спасатели#ЛЭП#Тайфун#Власть
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