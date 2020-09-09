Приморцам напомнили об обязанности носить маски и соблюдать дистанцию

По результатам проверки, члены рейдовых групп выявили нарушения на 8 торговых объектах, у 4 автоперевозчиков, 3 протокола составлены в отношении граждан. Повторные нарушения обнаружены у продовольственного павильона по улице Севастопольской, 29 — материалы отправлены в Роспотребнадзор.