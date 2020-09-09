Приморцам напомнили об обязанности носить маски и соблюдать дистанцию

Posted 9 сентября 2020, 05:51
Published 9 сентября 2020, 05:51
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Накануне специалисты проверили 10 детских площадок, работу 5 управляющих организаций, 6 спортплощадок, 2 фитнес-клуба, 9 мобильных торговых пунктов, 41 торговое предприятие, 9 точек общепита, 2 базы отдыха и парикмахерскую.
По результатам проверки, члены рейдовых групп выявили нарушения на 8 торговых объектах, у 4 автоперевозчиков, 3 протокола составлены в отношении граждан. Повторные нарушения обнаружены у продовольственного павильона по улице Севастопольской, 29 — материалы отправлены в Роспотребнадзор.
В период пандемии COVID-19 в Артёмовском городском округе проводится дезинфекция объектов городской среды (парки, остановки, жилые дома, спортивные и детские площадки, общественные пространства). Специалисты ведут ежедневный контроль соблюдения противоэпидемиологических мер.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Всем гражданам необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.