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Posted 9 сентября 2020, 05:51

Published 9 сентября 2020, 05:51

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Приморцам напомнили об обязанности носить маски и соблюдать дистанцию

Приморцам напомнили об обязанности носить маски и соблюдать дистанцию

9 сентября 2020, 05:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Административные комиссии Артёмовского городского округа продолжают ежедневный мониторинг профилактических мер против распространения COVID-19.

Накануне специалисты проверили 10 детских площадок, работу 5 управляющих организаций, 6 спортплощадок, 2 фитнес-клуба, 9 мобильных торговых пунктов, 41 торговое предприятие, 9 точек общепита, 2 базы отдыха и парикмахерскую.

По результатам проверки, члены рейдовых групп выявили нарушения на 8 торговых объектах, у 4 автоперевозчиков, 3 протокола составлены в отношении граждан. Повторные нарушения обнаружены у продовольственного павильона по улице Севастопольской, 29 — материалы отправлены в Роспотребнадзор.

В период пандемии COVID-19 в Артёмовском городском округе проводится дезинфекция объектов городской среды (парки, остановки, жилые дома, спортивные и детские площадки, общественные пространства). Специалисты ведут ежедневный контроль соблюдения противоэпидемиологических мер.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Всем гражданам необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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#Новости#Общество#Владивосток#Эпидемии#Артём#COVID-19
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