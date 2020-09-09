«Соблюдайте хоть что-нибудь»: крик души приморца позабавил соцсети

Posted 9 сентября 2020, 03:27
Published 9 сентября 2020, 03:27
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
В паблике nn_vladivostok, где появилось фото, эта картина позабавила подписчиков.
«Ох, как же я с этим криком души согласна!»
«Может, хоть так увидят и услышат что-то!»;
«Соблюдайте дистанцию и масочный режим»;
«Соблюдайте что-нибудь, да как-нибудь».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что необычная картина была обнаружена в среду, 2 сентября, в одном из дворов приморского города Уссурийска.
Припаркованный под деревом автомобиль марки Toyota Prius оказался полностью — с колёс до крыши — обмотан защитной плёнкой. Также машину «украсили» большими чёрными бантами, сделанными, по всей вероятности, из мусорных пакетов.