«Соблюдайте хоть что-нибудь»: крик души приморца позабавил соцсети

В одном из популярных мест отдыха во Владивостоке неизвестный поставил доску с надписью «Соблюдайте хоть что-нибудь», фото которой мгновенно разошлось по соцсетям и вызвало ажиотаж среди интернет-пользователей.

В паблике nn_vladivostok, где появилось фото, эта картина позабавила подписчиков. «Ох, как же я с этим криком души согласна!» «Может, хоть так увидят и услышат что-то!»; «Соблюдайте дистанцию и масочный режим»; «Соблюдайте что-нибудь, да как-нибудь». Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что необычная картина была обнаружена в среду, 2 сентября, в одном из дворов приморского города Уссурийска. Припаркованный под деревом автомобиль марки Toyota Prius оказался полностью — с колёс до крыши — обмотан защитной плёнкой. Также машину «украсили» большими чёрными бантами, сделанными, по всей вероятности, из мусорных пакетов.