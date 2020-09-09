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Posted 9 сентября 2020, 03:27

Published 9 сентября 2020, 03:27

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

«Соблюдайте хоть что-нибудь»: крик души приморца позабавил соцсети

9 сентября 2020, 03:27
В одном из популярных мест отдыха во Владивостоке неизвестный поставил доску с надписью «Соблюдайте хоть что-нибудь», фото которой мгновенно разошлось по соцсетям и вызвало ажиотаж среди интернет-пользователей.

В паблике nn_vladivostok, где появилось фото, эта картина позабавила подписчиков.

«Ох, как же я с этим криком души согласна!»

«Может, хоть так увидят и услышат что-то!»;

«Соблюдайте дистанцию и масочный режим»;

«Соблюдайте что-нибудь, да как-нибудь».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что необычная картина была обнаружена в среду, 2 сентября, в одном из дворов приморского города Уссурийска.

Припаркованный под деревом автомобиль марки Toyota Prius оказался полностью — с колёс до крыши — обмотан защитной плёнкой. Также машину «украсили» большими чёрными бантами, сделанными, по всей вероятности, из мусорных пакетов.

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