Подавать заявки на конкурсный отбор молодых специалистов приморцы могут ещё три дня

Начинающие специалисты традиционно не могут претендовать на высокую зарплату, именно поэтому из краевого бюджета победителям конкурса будут доплачивать от 12 до 22 тысяч рублей — в зависимости от того, найдёт ли специалист работу в родном городе или посёлке, либо ему понадобится переезжать в другой район и снимать там жильё.