Подавать заявки на конкурсный отбор молодых специалистов приморцы могут ещё три дня

Posted 10 сентября 2020, 07:50
Published 10 сентября 2020, 07:50
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало об этом конкурсе. Он проводится впервые. Таким способом региональное правительство решило стимулировать молодёжь к активному поиску работы по специальности. Конкурс двойной: сначала на конкурсной основе были отобраны профессии, которые можно назвать социально и экономически значимыми для Приморья. После этого начался сбор заявок от соискателей.
В перечень социально значимых попали 100 вакансий по восьми сферам деятельности, включая транспорт, машиностроение, туризм, агропром, нефтегазовый и нефтехимический сектор, рыбную промышленность, горную металлургию и лесную охрану. Востребованными признаны профессии электросварщиков, инженеров, судоремонтников, помощников строителей кораблей, ветеринарных врачей, агрономов, геологов, горных мастеров, машинистов, экскурсоводов, помощников лесничего и другие.
Начинающие специалисты традиционно не могут претендовать на высокую зарплату, именно поэтому из краевого бюджета победителям конкурса будут доплачивать от 12 до 22 тысяч рублей — в зависимости от того, найдёт ли специалист работу в родном городе или посёлке, либо ему понадобится переезжать в другой район и снимать там жильё.
Критерии участия в конкурсе просты: возраст до 30 лет, диплом вуза или колледжа от 2019 или 2020 года; соответствие специальности должностям утверждённого краевого перечня.
Для получения более полной информации о мерах поддержки молодых специалистов можно обращаться в рабочие дни с 10 до 17 часов по телефону: 8 (423) 263-75-20.
Новые меры поддержки для молодых специалистов, выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений до 30 лет, которые придут в приоритетные для развития территории отрасли экономики, приняли в Приморье в этом году в рамках государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020–2027 годы. Реализация новой инициативы призвана помочь в решении кадрового вопроса в регионе.