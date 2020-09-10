Приморские врачи в свинцовой защите весом 12 кг провели уникальную операцию на сердце

Ангиографический комплекс поставлен в Находкинкую городскую больницу по федеральной программе в рамках развития помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниям в 2015 году. За пять лет высококвалифицированные сотрудники отделения наработали большой опыт. Только за прошлый год здесь обследовали более 700 человек, провели более пятисот операций на сердечно-сосудистой системе. Но впервые им пришлось оперировать в столь сложных условиях из-за пандемии COVID-19.