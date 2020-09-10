Приморские врачи в свинцовой защите весом 12 кг провели уникальную операцию на сердце

Posted 10 сентября 2020, 06:40
Published 10 сентября 2020, 06:40
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Специалисты устранили тромб, который нарушал кровоснабжение сердца пациента, операцию провели внутри коронарной артерии, диаметр которой всего три миллиметра.
Мужчина проходил лечение от COVID-19 в инфекционном госпитале с середины августа. Тромбоз — нередкое осложнение у тяжелобольных с коронавирусом. Поэтому, когда электрокардиограмма показала инфаркт миокарда, пациенту на первом этапе был назначен тромболизис в условиях «красной зоны».
«Из-за тромба к участку сердечной мышцы прекратился доступ кислорода и питательных веществ, лекарственным препаратом его попытались разрушить, но динамика кардиолога не удовлетворила. Провели консилиум и решили доставить больного к нам», — рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Александр Кульков.
Это одно из самых высокотехнологичных подразделений Находкинской городской больницы, позволяющее спасать жителей южного Приморья с острыми заболеваниями сердца. Современный многофункциональный ангиографический комплекс дает возможность с большой точностью определять место положения патологий и степень поражения кровеносных сосудов, в реальном времени наблюдать на экране монитора хирургические манипуляции внутри вен и артерий. При этом нет необходимости вскрывать грудную клетку.
«По данным коронарографии, которую мы сделали перед операцией, была закупорена средняя часть огибающей ветви левой коронарной артерии. И именно левая коронарная артерия выполняет две трети кровоснабжения сердца — такой индивидуальный анатомический тип строения», — пояснил Александр Кульков.
Через небольшой прокол в области артерии на руке пациента Александр Кульков ввел внутрь кровеносного сосуда проводниковый катетер. С его помощью через артериальную систему больного он доставил в сердце миниатюрные инструменты, размеры которых измеряются в долях миллиметра. Препятствие для кровотока было устранено, кровоснабжение сердечной мышцы восстановило. Пациент переведен в палату интенсивной терапии.
Ангиографический комплекс поставлен в Находкинкую городскую больницу по федеральной программе в рамках развития помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниям в 2015 году. За пять лет высококвалифицированные сотрудники отделения наработали большой опыт. Только за прошлый год здесь обследовали более 700 человек, провели более пятисот операций на сердечно-сосудистой системе. Но впервые им пришлось оперировать в столь сложных условиях из-за пандемии COVID-19.