«Эко-движение» — первые электробусы во Владивостоке повезут граждан бесплатно

Posted 11 сентября 2020, 02:13
Published 11 сентября 2020, 02:13
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Выпуск транспорта на линии сопровождался торжественной церемонией, на которой присутствовал и мэр города.
«Поздравляю всех владивостокцев со столь важным событием в жизни города! Владивосток вошел в число городов, где работает экологически чистый транспорт, и мы, безусловно, будем развивать это направление», — отметил глава Владивостока, Олег Гуменюк.
По словам сотрудников городской администрации, низкопольные электробусы будут двигаться по маршруту № 90: Площадь Борцов Революции — Луговая — Спортивная — Площадь Борцов Революции. Длина маршрута — около 13 километров. Интервал движения — 50 минут.
«После прохождения каждого круга электробус будет заходить на подзарядку. Для этих целей на площади Луговой смонтирована зарядная станция. На подзарядку электробусу нужно 10-15 минут, за это время батарея электробуса будет заряжаться до 100%», — рассказал начальник управления транспорта во Владивостоке Александр Иванов.
Ночью электробусы будут заряжаться от стационарной зарядки в троллейбусном депо на улице Иртышской. Время полной зарядки там составит от 4 до 6 часов.
Электробусы ЛиАЗ-6274 были закуплены администрацией Владивостока в 2019 году и переданы на баланс компании «Электрический транспорт».
Электробусы имеют пассажировместимость — 85 человек. Мест для сидения — 30. Есть специальные разъёмы и розетки для зарядки гаджетов.
Проезд в электротранспорте будет стоить 28 рублей, как и в обычном автобусе.