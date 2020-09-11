«Эко-движение» — первые электробусы во Владивостоке повезут граждан бесплатно

«После прохождения каждого круга электробус будет заходить на подзарядку. Для этих целей на площади Луговой смонтирована зарядная станция. На подзарядку электробусу нужно 10-15 минут, за это время батарея электробуса будет заряжаться до 100%», — рассказал начальник управления транспорта во Владивостоке Александр Иванов.