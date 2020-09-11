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Posted 11 сентября 2020, 10:23

Published 11 сентября 2020, 10:23

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Приморских школьников попросили не перегружать в начале года

Приморских школьников попросили не перегружать в начале года

11 сентября 2020, 10:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Министр образования Приморского края Наталья Бондаренко порекомендовала не перегружать школьников в начале года. Ранее краевой минобр выпустил рекомендации по организации учебного процесса в школах в период пандемии COVID-19.

На входе в школу у школьников и педагогов измеряют температуру. При повышенных показателях ученика отправят в медкабинет, оповестят родителей и Роспотребнадзор.

Расписание в школах «плавающее» — у каждого класса своё время начала учёбы и перемен, чтобы дети входили в общие помещения без массового скопления.

«Плавающее расписание особенно актуально для больших школ. Мы просто не сможем посадить в столовой всех детей так, чтобы обеспечить между ними необходимую социальную дистанцию», — рассказала министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Рекомендации касаются организации работы не только педагогов, но и технического персонала.

«Варианты, когда уборщицы приходят в школу только вечером, следует исключить полностью. Техперсонал должен находиться в образовательном учреждении в течение всего рабочего дня, проводить влажную уборку, дезинфекцию. Если мы говорим о кабинетах химии, физики, которые посещают разные классы, их вообще необходимо мыть после каждого урока», — отметила Бондаренко.

Защитные маски школьникам и учителям во время уроков носить не обязательно, но охранники, сотрудники пищеблока, администраторы должны использовать средства защиты в течение всего рабочего дня.

А вот социальную дистанцию должны соблюдать все, во всех школьных помещениях. Мероприятия с большим количеством людей рекомендуется проводить в онлайн формате. То же с программами дополнительного образования — только дистанционно.

«Прежде чем говорить о реализации программ дополнительного образования, нам нужно понять, как будут работать школы. От посещения бассейнов, в том числе в рамках уроков физкультуры, пока стоит воздержаться. Педагоги могут проводить занятия сухим плаванием, которые подразумевают выполнение определенных упражнений на суше и также являются важной частью силовой подготовки», — заключила министр образования Приморского края.

Наталья Бондаренко отметила, что образовательный процесс в этом году следует начать «плавно», не перегружая учеников: учащимся младшей школы рекомендовано проводить не более 3 уроков в день, продолжительностью до 35 минут, средней и старшей — 7 уроков по 40 минут.

Как ранее отмечал губернатор Приморья Олег Кожемяко приоритетом организации школьной работы в этом году является безопасность детей и сотрудников. Для школьников и педагогов будут созданы максимально безопасные условия пребывания в образовательных учреждениях.

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#Новости#Общество#Владивосток#Ученики#Образование#COVID-19
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