Приморских школьников попросили не перегружать в начале года

«Прежде чем говорить о реализации программ дополнительного образования, нам нужно понять, как будут работать школы. От посещения бассейнов, в том числе в рамках уроков физкультуры, пока стоит воздержаться. Педагоги могут проводить занятия сухим плаванием, которые подразумевают выполнение определенных упражнений на суше и также являются важной частью силовой подготовки», — заключила министр образования Приморского края.