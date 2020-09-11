Рейтинг российских регионов перед выборами

Posted 11 сентября 2020, 09:20
Published 11 сентября 2020, 09:20
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Свою оценку ситуации дали специалисты: директор центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков, политолог Константин Калачев и главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич.
При оценке 18 регионов использовались официальные данные Росстата и Минфина. Итоговый рейтинг формировался по сумме четырёх показателей, согласно баллам по каждому параметру, где 18 — лучший показатель, 1 — худший.
Пандемия против экономики
Из-за самоизоляции, принятой в условиях коронавируса, многие предприятия в регионах были закрыты. Без производства финансы «летят в пропасть» из который выбраться очень непросто. В некоторых регионах знали об этом и пошли на уловки — уже в апреле некоторым предприятиям стали выдавать разрешения на работу, в «исключительном порядке». Однако таких исключений набралось на тысячи предприятий. А на малый бизнес и вовсе, зачастую, просто закрывали глаза, понимая критичность ситуации, и те работали.
Лучше всего степень изоляции региона во время пандемии показывает индекс промышленного производства.
Согласно данным Росстата, 6 регионов даже смогли увеличить показатели, в сравнении с прошлым годом. Тамбовская область прибавила сразу 10,6%, потому что тут почти не вводили коронавирусных ограничений: многие магазины, рынки и ярмарки продолжали работать. Из этого следует и то, что по уровню заражения коронавирусом Тамбовская область оказалась не самой лучшей — на 33 месте с конца.
С другой стороны, есть Севастополь — тут промышленное производство упало на 40%, но по словам экспертов это не очень страшно.
«В Севастополе нет промышленности. В Севастополе, экономика которого на 60% дотационная, имеет значение только то, сколько дали денег. И к выборам их добавили», — поясняет Наталья Зубаревич.
Держись безработный!
Поддержка промышленности — не гарантия сохранения рабочих мест. Руководители увольняли сотрудников ради выживания бизнеса. Невозвратные кредиты на оплату МРОТа не помогли. Рост безработицы впечатляет куда больше, чем динамика промышленного производства.
Поражают показатели Смоленской области — регион будто стал оплотом стабильности, который сможет пережить даже конец света? Неужели местный губернатор — чудотворец и ему не стоит беспокоиться на предстоящих выборах? Эксперты другого мнения.
«Даже Лукашенко пугает белорусов Смоленщиной, мол, не хотите же вы так, как там? Определенные подвижки там все же есть: губернатор Островский действительно сумел привлечь инвестиции. При сохранении позитивной динамики год обещает быть успешным, и объем вложений может существенно превысить 60 млрд. рублей. До такой цифры главный барометр делового климата в регионе не поднимался со времен подготовки к 1150-летию Смоленска. Но тогда весомый вклад в статистику внесло финансирование по госпрограммам. Сейчас же речь идет о частных, „настоящих“ инвестициях, доля которых в общей массе значительно выросла», — отметил Илья Гращенков.
Некоторые считают область и вовсе «убитой».
«Этот регион можно показывать иностранцам, чтобы они не мечтали попасть в Россию. Может показатели социально-экономического развития и говорят о каком-то росте, но начнем с того, с какого уровня эти доходы растут, сколько населения с высокими зарплатами. Второе — Алексея Островского нельзя отнести к числу популярных губернаторов. Он старается, активно ездит по региону. У него неплохой пиарщик, стратегия основана на „практике малых дел“ — ремонта домов культуры, открытии ФОК и решении проблем заборов, канализаций. Но Смоленская область — это депрессивный регион. На самом деле там кроме производства огранки алмазов почти ничего нет. При этом регион глубоко дотационный. Даже с точки зрения использования его расположения, привлекательности для туристов, инвесторов, там еще много есть над чем работать. Выборы будут референдумные, сказать, что Островский худший губернатор — нельзя. Сказать, что он образец эффективности, что он поднял регион и обеспечил экономический рост — тоже язык не поворачивается», — сказал Константин Калачев.
Исчезающие зарплаты
Сокращение зарплат — острая проблема во многих регионах. Особенно для тех, кто работает на сером рынке. Сократить з/п в конверте — не проблема, жаловаться ведь некуда. Однако Росстат рисует какую-то уж слишком благоприятную картину. Даже в Чувашии, которая провалилась по росту безработицы.
Прибавка зарплат в 3,62% вряд ли улучшит отношение жителей Чувашии к своему губернатору, справедливороссу Олегу Николаеву. Существующие перекосы на выборах не помогут, а на руку конкурентам — единороссам сыграть могут. Если региональное отделение Единой России не воспользуется ситуацией — будет странно. Впрочем, мнения экспертов на этот счёт разнятся.
Константин Калачев считает, что и Олегу Николаеву тоже досталось непростое прошлое региона.
«Чувашия славится трудолюбивыми людьми. Вопрос в том, чтобы обеспечить их работой… Здесь главная проблема — это драйверы роста и развития. Были шумные истории с попыткой китайских инвесторов войти в регион, но с места ничего не сдвинулось. Доходы у населения там низкие. Нужно в лепешку разбиться, чтобы в Чувашию пришли новые инвесторы. Николаев не произвел пока впечатления драйвера развития региона. Производство молока, мяса, другая сельхозпродукция и в целом развитие агропромышленного комплекса очевидны. Но у программы позиционирования области и ее развития серьезные проблемы. Эти промахи, может быть, и дадут некоторые плюсы „Единой России“. Если любая другая партия начнет конструктивную критику его действий по принципу „отвергаешь — предлагай“, она все равно будет в приоритете, не важно „Единая Россия“ это или нет. Чувашия долгое время ищет свое место под солнцем, кто ей его предоставит, тот и будет в выигрыше».
Илья Гращенков отметает политический фактор:
«Не думаю, что партии и политика тут играют ведущую роль. Это чисто техническая ситуация, а сам врио губернатора Николаев, в данном случае, действует, скорее, как представитель федеральной власти, а не политический деятель. Чувашия в принципе проблемный регион, здесь мало рабочих мест, особенно на селе (только в хозяйствах), многие уезжают в другие регионы, в том числе ЦФО. Так что политической подоплеки тут нет».
А вот в Севастополе иная ситуация, здесь все соцкомпоненты и выборы связаны неразрывно.
«Севастополь — особый город. Ранее он вообще был закрытым и к этой идее периодически возвращаются. Так что экономика на 90% зависит от госсектора, тогда как частный бизнес здесь представлен либо туризмом, либо остатками бизнеса еще украинских олигархов. Поэтому Развожаев работает со своим базовым электоратом, что в целом правильно. Рост зарплат среди военных и производственников поможет ему победить», — отмечает Гращенков.
Кремлёвский след
Помимо факторов, которые ощущают избиратели, есть фактор взаимодействия региона с Москвой. Точнее уровень бюджетной обеспеченности региона и его госдолг. Регионам приходится решать экономические проблемы, наращивая госдолг и размер будущих проблем, а кто-то получает поддержку федералов, дотации и субсидии.
Если смотреть на изменения, показательны практически равны, но хорошие новости только в Краснодарском крае, а плохие в Архангельской, Ростовской, Иркутской областях.
Краснодар занимает 6 место в топе государственных субсидий, а вот в Иркутской области с момента назначения губернатора Кобзева госдолг вырос в 2 раза, а область в этом году дотаций не получила.
Рост экономического здоровья регионов
В итоге, мы видим, что лучше всех регионов в плане экономических показателей, пандемию пережила ЕАО. В лидерах также Калуга и Смоленск, если верить точности измерений Росстата.
Аутсайдеры — Кострома, Татарстан и Иркутск. И если никто не переживает за позиции Рустама Минниханова (Татарстан), то позиции Ситникова и Кобзева не так устойчивы. Если руководство в Костромской и Иркутской области сменится, то у новых губернаторов будет возможность проявить себя — работы в регионах накопилось много.
Перспективы
Как экономическое здоровье регионов влияет на будущие выборы? Наталья Зубаревич считает, что никак.
18 регионов на подступе к голосованию имеют разные исходные данные: даже ухудшение показателей Татарстана не сделает из него Еврейскую автономную область. Поэтому лучше губернаторам идти в развитый регион, где что-что сложно испортить, или в депрессивный — где улучшить можно буквально всё.
Константин Калачев:
«В благополучном регионе главное обеспечить преемственность, не ломать все, что было построено до этого, так как если регион был благополучный, значит, предыдущая власть работала хорошо. Что касается регионов, где можно отличиться — это глубоко дотационные, те, кто нуждается в защитнике, в драйвере развития и где вырос запрос на обновление и на перемены, где хотят нового человека».
Илья Гращенков:
«Главное для губернатора — это соответствовать ожиданиям. Очень часто бывает, что человек что-то реально делает, а люди его не воспринимают и наоборот. Бывают губернаторы, которые управляли хуже некуда, но люди его оправдывают „ну он же старался“. Показателен пример Москвы, где Собянин по три раза в год перекладывает плитку, но его за это скорее не любят, тогда как в любом другом городе России такая щедрость была бы воспринята жителями „на ура“. Но лучше все же работать в благополучном регионе, ведь там, где все и так плохо, яркие обещания слишком быстро разобьются о реальность. А там, где что-то можно сделать, есть шанс, что улучшения понравятся избирателю».
Ситуация такова, что если в депрессивном регионе народ выгонит провластного губернатора и выберет оппозиционера, то новому главе будет трудно себя проявить. По словам экспертов, будет преобладать негативный фон, а это значит, что новому главе придётся ездить в Москву на поклон и просить деньги. И хорошо, если эти деньги дадут, а не начнут искать грехи в прошлом.