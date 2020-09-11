Рейтинг российских регионов перед выборами

«Этот регион можно показывать иностранцам, чтобы они не мечтали попасть в Россию. Может показатели социально-экономического развития и говорят о каком-то росте, но начнем с того, с какого уровня эти доходы растут, сколько населения с высокими зарплатами. Второе — Алексея Островского нельзя отнести к числу популярных губернаторов. Он старается, активно ездит по региону. У него неплохой пиарщик, стратегия основана на „практике малых дел“ — ремонта домов культуры, открытии ФОК и решении проблем заборов, канализаций. Но Смоленская область — это депрессивный регион. На самом деле там кроме производства огранки алмазов почти ничего нет. При этом регион глубоко дотационный. Даже с точки зрения использования его расположения, привлекательности для туристов, инвесторов, там еще много есть над чем работать. Выборы будут референдумные, сказать, что Островский худший губернатор — нельзя. Сказать, что он образец эффективности, что он поднял регион и обеспечил экономический рост — тоже язык не поворачивается», — сказал Константин Калачев.