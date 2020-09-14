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Posted 13 сентября 2020, 23:47

Published 13 сентября 2020, 23:47

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Немыслимая дикость: картина на кладбище потрясла приморцев

13 сентября 2020, 23:47
В паблике news.vdk опубликовали видео, которое удивило многих пользователей социальной сети. Неизвестные разрыли могилы на Лесном кладбище во Владивостоке.

Как отмечает автор видео, осквернён был участок с захоронениями неопознанных тел.

На видео запечатлено несколько разрытых могил — некоторые гробы были открыты — тел там не было. В одном из гробов лежал чёрный мешок — возможно, с телом усопшего, как предположили некоторые комментаторы.

«Эта немыслимая дикость и варварское отношение к памяти умерших повергли меня в шок. Им, конечно, уже все равно, но уважение к смерти — это то, что отличает нас от животных», — подписал автор видео.

На памятных табличках были указаны только номера, иногда — фамилии. Поэтому авто видео предположил, что это могли неопознанных людей и невостребованных тел.

«Какой кошмар! Мне кажется, я бы бежала оттуда, увидев такое! Полицию хоть вызвали?»;

«Тут нужно полицию привлекать, явно это незаконно. Может, надеялись найти ценности какие-то… или просто вандалы безобразничали»;

«У меня один вопрос — зачем? Явно там не олигархи лежат».

Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало о том, как жители Артёма сфотографировали на местном кладбище горку старых фото с могил. Так и не удалось установить — размыло ли кладбище после сильных дождей, или это — дело рук вандалов, однако, странная находка насторожила многих приморцев.

#Новости#Общество
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