Немыслимая дикость: картина на кладбище потрясла приморцев

Posted 13 сентября 2020, 23:47
Published 13 сентября 2020, 23:47
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Как отмечает автор видео, осквернён был участок с захоронениями неопознанных тел.
На видео запечатлено несколько разрытых могил — некоторые гробы были открыты — тел там не было. В одном из гробов лежал чёрный мешок — возможно, с телом усопшего, как предположили некоторые комментаторы.
«Эта немыслимая дикость и варварское отношение к памяти умерших повергли меня в шок. Им, конечно, уже все равно, но уважение к смерти — это то, что отличает нас от животных», — подписал автор видео.
На памятных табличках были указаны только номера, иногда — фамилии. Поэтому авто видео предположил, что это могли неопознанных людей и невостребованных тел.
«Какой кошмар! Мне кажется, я бы бежала оттуда, увидев такое! Полицию хоть вызвали?»;
«Тут нужно полицию привлекать, явно это незаконно. Может, надеялись найти ценности какие-то… или просто вандалы безобразничали»;
«У меня один вопрос — зачем? Явно там не олигархи лежат».
Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало о том, как жители Артёма сфотографировали на местном кладбище горку старых фото с могил. Так и не удалось установить — размыло ли кладбище после сильных дождей, или это — дело рук вандалов, однако, странная находка насторожила многих приморцев.