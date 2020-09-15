А кот Виктор знает? «Аэрофлот» меняет правила перевозки домашних животных

Posted 15 сентября 2020, 04:23
Published 15 сентября 2020, 04:23
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Исключение сделают для щенков и котят, которые едут в одной клетке, при условии, что их общий вес не превышает 8 килограммов.
Размер клетки, которую можно взять в салон самолёта — не больше 44×30×26 сантиметров в длину, ширину, высоту соответственно.
Если клетка будет больше этих параметров — питомца придётся сдать в багаж. На клетку животного наклеят специальную бирку с информацией и контактами владельца животного.
Ранее пассажиры «Аэрофлота» неоднократно жаловались на плохие условия перевозки животных в авиакомпании.
Стала широко известна история кота Виктора из Владивостока. Питомца не хотели пускать на рейс Москва — Владивосток из-за лишнего веса. Находчивый хозяин животного подменил кота на взвешивании и смог «протащить» Виктора на борт самолёта.
После обнародования этой истории во всем мире началась компания поддержки толстого кота, а «Аэрофлот» получил шквал критики в свой адрес.