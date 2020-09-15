Более трёх тысяч приморцев приняли участие в общественных работах

«Специальную федеральную меру — общественные работы — мы запустили в крае и расширили. В этом году у нас новый подход — мы взаимодействуем непосредственно с предприятиями. Компании организуют эти работы у себя на производстве: делают текущий ремонт, готовятся к открытию, разбирают архивы, занимаются благоустройством своих территорий. Это приморцы, которые остались без источника дохода, но не уволены. Таким образом, мы поддерживаем и людей, и предприятия, чтобы они вошли в свое рабочее русло и продолжили деятельность без нашей помощи», — рассказала председатель приморского правительства Вера Щербина.