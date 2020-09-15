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Posted 15 сентября 2020, 12:32

Published 15 сентября 2020, 12:32

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Более трёх тысяч приморцев приняли участие в общественных работах

Более трёх тысяч приморцев приняли участие в общественных работах

15 сентября 2020, 12:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Временное трудоустройство предлагают приморцам, потерявшим работу во время эпидемии коронавируса. Список вакансий обновляется еженедельно. Все подробности можно получить в краевом центре занятости.

По словам специалистов приморского правительства, сегодня заключено уже 153 договора между центром занятости и региональными предпринимателями, в рамках которых предусмотрено создание 1491 рабочего места. Самое большое количество предложений о работе зарегистрировано во Владивостоке, Находке, Арсеньеве, Шкотовском и Хасанском районах.

«На сегодняшний день трудоустроено 1 295 человек, среди них — 1 204 гражданина, находящихся под риском увольнения, и 91 безработный. Всего с начала года по настоящее время во временных и общественных работах приняли участие свыше трех тысяч жителей края», — отметили специалисты.

Количество заключенных договоров еженедельно пополняется.

«Специальную федеральную меру — общественные работы — мы запустили в крае и расширили. В этом году у нас новый подход — мы взаимодействуем непосредственно с предприятиями. Компании организуют эти работы у себя на производстве: делают текущий ремонт, готовятся к открытию, разбирают архивы, занимаются благоустройством своих территорий. Это приморцы, которые остались без источника дохода, но не уволены. Таким образом, мы поддерживаем и людей, и предприятия, чтобы они вошли в свое рабочее русло и продолжили деятельность без нашей помощи», — рассказала председатель приморского правительства Вера Щербина.

Принять участие во временных и общественных работах может любой гражданин, не важно работает он в настоящий момент или нет.

Чтобы устроиться на работу, необходимо обратиться в центр занятости по месту жительства/регистрации. Основная масса вакансий для временного трудоустройства не требуют специальных навыков, чтобы любой нуждающийся человек мог подработать.

«Приморцы, принимающие участие во временных и общественных работах, получают материальное вознаграждение, которое определяется работодателем самостоятельно в соответствии с нормами трудового законодательства, то есть, не ниже МРОТ — 12 130 рублей плюс районный коэффициент и дальневосточная надбавка. Величина фактически выплаченной заработной платы зависит также от количества отработанного времени, которое может составлять, к примеру, всего несколько часов в неделю», — отметили специалисты правительства региона.

Кроме того, граждане смогут рассчитывать на дополнительные выплаты по безработице размером в 14 556 рублей, доплату в 3 тысячи на каждого несовершеннолетнего ребёнка и материальную поддержку в 12 130 рублей на период участия во временных работах.

Например, безработный гражданин с двумя детьми, который потерял работу весной, сможет за месяц общественных работ заработать около 35 тысяч рублей.

При этом следует помнить, что период участия в таких работах ограничен и не может быть дольше 2 месяцев.

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#Новости#Общество#Владивосток#Работа#Трудойстройство#COVID-19
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