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Posted 15 сентября 2020, 08:01

Published 15 сентября 2020, 08:01

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Приморский театр им. М. Горького откроет новый сезон суперпремьерой

Приморский театр им. М. Горького откроет новый сезон суперпремьерой

15 сентября 2020, 08:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Приморье совсем скоро состоится открытие нового театрального сезона. Академический театр имени Максима Горького готовит долгожданную премьеру — спектакль «Мастер и Маргарита» (16+).

25, 26 и 27 сентября зрители познакомятся со спектаклем по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», режиссёр-постановщик — Ефим Звеняцкий, инсценировка — Елена Исаева (г. Москва).

«Мастер и Маргарита» — культовый роман советской интеллигенции.

Сегодня этот сюжет знаком каждому: в Москве начала 30-х годов разворачивается трагическая любовная история писателя (Мастера), чей роман о Боге и римском Прокураторе Понтии Пилате (наместнике покорённой Иудеи), не может быть напечатан! Тема романа запрещена цензурой чиновников.

На Патриарших прудах, недалеко от центра столицы, появляется Воланд (Сатана) с приспешниками, чтобы провести традиционный ежегодный бал нечистой силы.

Герои Ершелаима (античной Иудеи) из романа о Понтии Пилате, что пишет Мастер, вплетаются во все сюжетные линии.

Роман — магнит, роман-загадка, роман о Боге и Дьяволе, о творчестве, о бескорыстной любви и преданности, о личности и власти.

Судьба автора, история вокруг этого романа и собственно сам текст, незаконченный Булгаковым, будоражит поэтов, художников, композиторов и притягивает всё новые и новые поколения поклонников и почитателей.

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#Новости#Культура#Владивосток#Театр#Театр имени Максима Горького
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