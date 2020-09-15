Приморский театр им. М. Горького откроет новый сезон суперпремьерой

Сегодня этот сюжет знаком каждому: в Москве начала 30-х годов разворачивается трагическая любовная история писателя (Мастера), чей роман о Боге и римском Прокураторе Понтии Пилате (наместнике покорённой Иудеи), не может быть напечатан! Тема романа запрещена цензурой чиновников.