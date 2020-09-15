Приморский театр им. М. Горького откроет новый сезон суперпремьерой

Posted 15 сентября 2020, 08:01
Published 15 сентября 2020, 08:01
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
25, 26 и 27 сентября зрители познакомятся со спектаклем по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», режиссёр-постановщик — Ефим Звеняцкий, инсценировка — Елена Исаева (г. Москва).
«Мастер и Маргарита» — культовый роман советской интеллигенции.
Сегодня этот сюжет знаком каждому: в Москве начала 30-х годов разворачивается трагическая любовная история писателя (Мастера), чей роман о Боге и римском Прокураторе Понтии Пилате (наместнике покорённой Иудеи), не может быть напечатан! Тема романа запрещена цензурой чиновников.
На Патриарших прудах, недалеко от центра столицы, появляется Воланд (Сатана) с приспешниками, чтобы провести традиционный ежегодный бал нечистой силы.
Герои Ершелаима (античной Иудеи) из романа о Понтии Пилате, что пишет Мастер, вплетаются во все сюжетные линии.
Роман — магнит, роман-загадка, роман о Боге и Дьяволе, о творчестве, о бескорыстной любви и преданности, о личности и власти.
Судьба автора, история вокруг этого романа и собственно сам текст, незаконченный Булгаковым, будоражит поэтов, художников, композиторов и притягивает всё новые и новые поколения поклонников и почитателей.