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Posted 16 сентября 2020, 08:11

Published 16 сентября 2020, 08:11

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

КоронАвирус: «Тотальный диктант» в Приморье пройдёт в «домашнем» формате

КоронАвирус: «Тотальный диктант» в Приморье пройдёт в «домашнем» формате

16 сентября 2020, 08:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
17 октября в Приморье пройдёт всероссийская акция «Тотальный диктант». Из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе и режима ограничений, связанного с пандемией коронавируса, диктант пройдёт в режиме онлайн. Участники смогут написать его прямо из дома, сообщили «Восток-Медиа» в региональном правительстве.

В министерстве образования Приморского края сообщили, что принять участие в акции можно тремя способами: в аудиториях, онлайн на официальном сайте через спецформу и в новом формате «пишем дома» под трансляцию на сайте totaldict.ru.

В рамках формата «пишем дома» участники смогут написать диктант специальной ручкой xGold на фирменном бланке, а потом сдать его в один из проверочных городских пунктов. Взять ручку можно в Приморской библиотеке им. Горького, библиотеках централизованной библиотечной системы и в научной библиотеке ДВФУ. Адреса пунктов выдачи можно посмотреть на сайте.

«Ограничения на проведение массовых мероприятий в Приморском крае еще действуют, диктант в этом году уже точно не пройдет в привычном формате. Конечно, можно „написать“ диктант на клавиатуре компьютера, но для многих участников акция — это не просто проверка знаний, а определенный ритуал, мероприятие, вызывающее чувство единства. Именно для них мы раздаем ручки, чтобы каждый житель Владивостока смог написать Тотальный диктант от руки на бумаге, пусть и находясь дома. И несмотря на то, что за эти „домашние работы“ оценка выставляться не будет, мы уверены, что найдется большая аудитория, которая выберет этот вариант участия, поскольку он будет напоминать им о традиционном офлайн-формате», — рассказал координатор «Тотального диктанта» во Владивостоке Вячеслав Беляков.

Каждая фирменная ручка xGold имеет свой уникальный номер — по нему участники после прохождения диктанта смогут получить призы, зарегистрировав свой код на сайте.

«Тотальный диктант» — ежегодная акция, направленная на просвещение граждан. Проект реализуется силами активистов и волонтёров. Участвовать могут все желающие, независимо от пола, возраста, образования, и т. д.

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