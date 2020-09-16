КоронАвирус: «Тотальный диктант» в Приморье пройдёт в «домашнем» формате

«Ограничения на проведение массовых мероприятий в Приморском крае еще действуют, диктант в этом году уже точно не пройдет в привычном формате. Конечно, можно „написать“ диктант на клавиатуре компьютера, но для многих участников акция — это не просто проверка знаний, а определенный ритуал, мероприятие, вызывающее чувство единства. Именно для них мы раздаем ручки, чтобы каждый житель Владивостока смог написать Тотальный диктант от руки на бумаге, пусть и находясь дома. И несмотря на то, что за эти „домашние работы“ оценка выставляться не будет, мы уверены, что найдется большая аудитория, которая выберет этот вариант участия, поскольку он будет напоминать им о традиционном офлайн-формате», — рассказал координатор «Тотального диктанта» во Владивостоке Вячеслав Беляков.