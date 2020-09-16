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Posted 16 сентября 2020, 00:25

Published 16 сентября 2020, 00:25

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Пейзажи от Третьяковки, джаз и классика — крепость Владивостока зовет на пикник

Пейзажи от Третьяковки, джаз и классика — крепость Владивостока зовет на пикник

16 сентября 2020, 00:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Экскурсия
Музей истории Дальнего Востока и музей-заповедник «Владивостокская крепость» объявили программу «Музыкального пикника», который пройдет в эти выходные на форте Поспелова, форте № 1 и Пороховом погребе № 13.

Гостей ждут два дня живой музыки от коллективов Приморья и Хабаровска, экспозиция «Сто пейзажей для одного», подготовленная Государственной Третьяковской галереей, а также экскурсии по территории фортификационных сооружений Владивостока.

Музыканты предложат слушателям авторское видение джазовой традиции, современные переработки русской этники и интерпретации классических произведений, а профессиональные гиды расскажут жителям и гостям города об одной из мощнейших морских крепостей мира, монументальные объекты которой органично вписаны в живописные пейзажи приморской столицы.

Как рассказали кураторы программы «Сто пейзажей для одного», этот проект будет представлен в Пороховом погребе № 13.

В четырех тоннелях бывших складских помещений в прибрежной зоне бухты Новик будут демонстрироваться видеоработы художников, занимающих заметное место в российском искусстве первых двух десятилетий XXI века. Например, Дмитрия Венкова, Полины Канис, Оли Кройтор, Андрея Кузькина, Владимира Логутова, Таус Махачевой, Романа Мокрова и группы «Синий суп».

Каждый тоннель содержит свою экспозицию, построенную на сопоставлении родственных или столкновении контрастных проектов. Средняя продолжительность видео — от 15 минут.

Кстати, организаторы напоминают, что температура в тоннелях — 7-10 градусов по Цельсию. Для комфортного просмотра потребуется теплая одежда.

Начало проекта в субботу в 12 часов. И нон-стопом до 23 часов.

Также в субботу в полдень в течение часа на Пороховом погребе будет играть джаз пианист Илья Лушников. Затем на импровизированную сцену выйдет квартет Алексея Колобова, в 15 часов начнется выступление «Vladovsky Electric Band» (авторская музыка, наполненная мелодиями и ритмами латино и босса-новы), в 16.30 их сменят музыканты из «Anton Anoshkin», а в 18 часов коллектив из Хабаровска «Красные Бусы» покорит всех народными мелодиями. Вечер пройдет под знаком нео-джаза — с 20 часов будет выступать коллектив «Strelki Chesnoka», а за ним — Сергей Моисеев, вокалист и бас-гитарист, без которого невозможно представить ни одного джазового джем-сейшна Владивостока.

На форте № 1 19 сентября (для входа на территорию форта необходима предварительная запись по телефону 241-11-73) пройдут авторские экскурсии, из которых гости узнают о прошлом монументального фортификационного объекта, укрытого среди восхитительных пейзажей.

В 11.30 здесь начнется выступление джазового коллектива «Briolin Light», солист — баритон Иван Аньков. С 14 часов ансамбль «FireFox» исполнит горячие джазовые хиты, с 16.30 — «Jazz Band Premium» под руководством Андрея Лукаша подарит слушателям возможность ощутить атмосферу джаза 1930-х годов.

На форте Поспелова также пройдут авторские экскурсии, а музыкальная программа здесь будет более классической. С полудня будет играть камерный оркестр «Камерата», с 14 часов — военный оркестр штаба Тихоокеанского флота, с 16 — оркестр Уссурийского суворовского военного училища, а в 18 часов на смену ритмам классики придет эстрада — свое выступление начнет эстрадный оркестр МГУ имени Невельского.

В воскресенье на пороховом погребе № 13 также с полудня, сменяя друг друга, выступят группы «Talk is Cheap», «Satisfyer», «Blues Lime», «Варежка», «Gospel Tramp», «Jazz Acoustic Project».На форте № 1 и форте Поспелова повторится музыкальная программа субботы.

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#Новости#Культура#Владивосток#Музыка#Экскурсия
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