Пейзажи от Третьяковки, джаз и классика — крепость Владивостока зовет на пикник

Также в субботу в полдень в течение часа на Пороховом погребе будет играть джаз пианист Илья Лушников. Затем на импровизированную сцену выйдет квартет Алексея Колобова, в 15 часов начнется выступление «Vladovsky Electric Band» (авторская музыка, наполненная мелодиями и ритмами латино и босса-новы), в 16.30 их сменят музыканты из «Anton Anoshkin», а в 18 часов коллектив из Хабаровска «Красные Бусы» покорит всех народными мелодиями. Вечер пройдет под знаком нео-джаза — с 20 часов будет выступать коллектив «Strelki Chesnoka», а за ним — Сергей Моисеев, вокалист и бас-гитарист, без которого невозможно представить ни одного джазового джем-сейшна Владивостока.