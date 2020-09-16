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Posted 16 сентября 2020, 01:54

Published 16 сентября 2020, 01:54

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В Приморье мужчина обвиняется в убийстве сына и издевательстве над дочкой

В Приморье мужчина обвиняется в убийстве сына и издевательстве над дочкой

16 сентября 2020, 01:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Дети
Приморский следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве собственного сына и истязании дочери, сообщается на сайте ведомства.

Зверства происходили в Яковлевском районе Приморья.

По версии следствия, в марте 2020 года обвиняемый в течение нескольких дней «воспитывал» своих детей за надуманные провинности — бил ремнём с металлической пряжкой по разным частям тела.

Сына мужчина бил также руками и ногами, кидал в голову железную тарелку.

Из-за регулярных избиений дети получили травмы разной степени тяжести. Мальчик умер от множественных побоев.

Следователи собрали достаточное количество доказательств вины обвиняемого. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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#Новости#Дети#Владивосток#Насилие#Убийство#Насилие над детьми#Домашнее насилие
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