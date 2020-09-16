В Приморье мужчина обвиняется в убийстве сына и издевательстве над дочкой

Posted 16 сентября 2020, 01:54
Published 16 сентября 2020, 01:54
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Зверства происходили в Яковлевском районе Приморья.
По версии следствия, в марте 2020 года обвиняемый в течение нескольких дней «воспитывал» своих детей за надуманные провинности — бил ремнём с металлической пряжкой по разным частям тела.
Сына мужчина бил также руками и ногами, кидал в голову железную тарелку.
Из-за регулярных избиений дети получили травмы разной степени тяжести. Мальчик умер от множественных побоев.
Следователи собрали достаточное количество доказательств вины обвиняемого. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.