Депутаты ЗСПК обсуждают перспективу защиты минимального дохода граждан

«Суть поправок заключается в следующем: если в отношении человека возбуждается дело, связанное со списанием его средств за долги, то он будет иметь право обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Там ему должны разъяснить, что у него есть право защитить положенный ему прожиточный минимум от списания. Затем в ФССП гражданин может указать один счет в одном банке, на котором ему будет оставляться установленная законом сумма», — рассказал Андрей Исаев.