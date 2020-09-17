Депутаты ЗСПК обсуждают перспективу защиты минимального дохода граждан

Posted 17 сентября 2020, 01:09
Published 17 сентября 2020, 01:09
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев.
«Суть поправок заключается в следующем: если в отношении человека возбуждается дело, связанное со списанием его средств за долги, то он будет иметь право обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Там ему должны разъяснить, что у него есть право защитить положенный ему прожиточный минимум от списания. Затем в ФССП гражданин может указать один счет в одном банке, на котором ему будет оставляться установленная законом сумма», — рассказал Андрей Исаев.
Сейчас, по словам парламентария, на рассмотрении в Госдуме находится один вариант соответствующих поправок. Однако в «Единой России» разработали новый законопроект, который готовится к внесению.
«Мы в ближайшее время рассчитываем получить на него положительный отзыв правительства России и думаем в осеннюю сессию его принять во всех чтениях. С нового года закон может вступить в силу», — заявил Андрей Исаев.
Инициатива «Единой России» предусматривает защиту не только средств пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых категорий. Под действие поправок должны попасть, в том числе и люди, которые не получают социальную поддержку от государства: индивидуальные предприниматели и самозанятые, у которых сейчас имеющиеся средства могут списываться за долги «под ноль».
Речь о необходимости защиты от взыскания прожиточного минимума была поднята на совещании, которое прошло в начале августа на площадке «Единой России». Участвовавшие в нем руководители Минтруда, Минюста, Федеральной службы судебных приставов, профсоюзных объединений, а также главы ряда регионов и представители банков концепцию законопроекта партии поддержали.
Председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик отмечает, что данный законопроект, инициированный партией «Единая Россия», призван защитить гарантированный прожиточный минимум граждан от списания в счет долгов — и это очень актуально в условиях распространения коронавируса, ведь за время пандемии, по словам спикера краевого парламента, многие истратили свои накопления, кто-то потерял работу или бизнес, а некоторые оказались в долгах.
«Единая Россия» считает, что государство должно помочь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Важно и то, что законопроект предусматривает защиту не только социально уязвимых категорий населения, но и индивидуальных предпринимателей и самозанятых. В Приморье, кстати, новый налоговый режим для самозанятых начал действовать с июля текущего года. И законопроект, предложенный «Единой Россией», позволит им трудиться в правовом поле, поможет укрепить и развить свое дело и быть уверенным, что имеющиеся средства не спишутся «под ноль» за долги», — отмечает Александр Ролик.
Новый законопроект, как отмечает спикер Законодательного Собрания, наряду с серией других законов, принятых за последние годы, способствует повышению уровня социальной защиты приморцев.
«Вопросы социальной защиты прав граждан приобрели свою актуальность и в связи с принятием поправок в Конституцию РФ. В Приморье в последние два года краевые парламентарии по инициативе губернатора Олега Кожемяко приняли большой блок социальных законов, направленных на поддержку пенсионеров, многодетных семей и малообеспеченных граждан. И новый федеральный закон также будет способствовать повышению уровня социальной защищенности населения», — подытожил спикер Законодательного Собрания Приморья.