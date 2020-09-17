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Posted 16 сентября 2020, 23:58

Published 16 сентября 2020, 23:58

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Новый сезон Приморского театра Горького: премьеры и гастроли

Новый сезон Приморского театра Горького: премьеры и гастроли

16 сентября 2020, 23:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Культура в Приморском крае
Приморский академический театр имени Максима Горького представит на открытии 88-го театрального сезона спектакль по знаменитому роману Булгакова «Мастер и Маргарита» (16+).

Показы спектакля пройдут в конце сентября — 25, 26 и 27 числа.

Следом, в октябре, в театре планируют впервые представить спектакль, посвященный знаменитому соотечественнику — голливудскому актёру Юлу Бриннеру.

22 октября на сцене представят постановку, которую срежессировал заслуженный деятель искусств Дмитрий Астрахан.

Также этой осенью в театре имени Максима Горького запланированы большие гастроли. Со 2 по 14 ноября труппа побывает в Санкт-Петербурге и Туле, а с 19 по 22 ноября артисты будут участвовать в фестивале «Театры Дальнего Востока», который состоится в Хабаровске.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что с 16 и 20 сентября в Приморском академическом краевом драматическом театре имени М. Горького состоятся «Большие гастроли» Санкт–Петербургского театра юных зрителей им. А. А. Брянцева. В гастрольной афише лучшие спектакли одного из лучших российских театров для детей и молодежи.

О том, что культурная отрасль Приморья, закрытая на период коронавирусной пандемии, начала постепенно просыпаться и готовиться к первым посетителям, а также о пережитых шести месяцах без представлений в интервью рассказал художественный руководитель театра им. Максима Горького Ефим Звеняцкий.

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#Новости#Культура#Культура в Приморском крае#Театр#Премьера#Театр имени Максима Горького
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