Новый сезон Приморского театра Горького: премьеры и гастроли

Posted 16 сентября 2020, 23:58
Published 16 сентября 2020, 23:58
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Показы спектакля пройдут в конце сентября — 25, 26 и 27 числа.
Следом, в октябре, в театре планируют впервые представить спектакль, посвященный знаменитому соотечественнику — голливудскому актёру Юлу Бриннеру.
22 октября на сцене представят постановку, которую срежессировал заслуженный деятель искусств Дмитрий Астрахан.
Также этой осенью в театре имени Максима Горького запланированы большие гастроли. Со 2 по 14 ноября труппа побывает в Санкт-Петербурге и Туле, а с 19 по 22 ноября артисты будут участвовать в фестивале «Театры Дальнего Востока», который состоится в Хабаровске.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что с 16 и 20 сентября в Приморском академическом краевом драматическом театре имени М. Горького состоятся «Большие гастроли» Санкт–Петербургского театра юных зрителей им. А. А. Брянцева. В гастрольной афише — лучшие спектакли одного из лучших российских театров для детей и молодежи.
О том, что культурная отрасль Приморья, закрытая на период коронавирусной пандемии, начала постепенно просыпаться и готовиться к первым посетителям, а также о пережитых шести месяцах без представлений в интервью рассказал художественный руководитель театра им. Максима Горького Ефим Звеняцкий.