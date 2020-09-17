Новый сезон Приморского театра Горького: премьеры и гастроли

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что с 16 и 20 сентября в Приморском академическом краевом драматическом театре имени М. Горького состоятся «Большие гастроли» Санкт–Петербургского театра юных зрителей им. А. А. Брянцева. В гастрольной афише — лучшие спектакли одного из лучших российских театров для детей и молодежи.